Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, koronavirüs ile mücadelede yardım yapanları sosyal medyadan paylaştı.

Covid-19 olarak da tanımlanan yeni Corona virüs salgını ile mücadele programı çerçevesinde, duyarlı iş insanlarının vatandaşların yaptığı yardımlar hız kesmeden devam ederken, Tatlısu Belediyesi'de bu yardımları ihtiyaçlı aile ve bireyler için dağıtmaya devam ediyor.

İşte Hayri Orçan'ın paylaşımı;

Belediyemize ulaşan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyoruz. Bu süreçte hiçbir beklenti içerisinde olmadan bu yardımları yapan gerçek bir dayanışma örneği gösteren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Gösteriş yapmadan ismimiz zikredilmesin diyen bu güzel insanları alkışlıyorum