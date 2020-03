Grev, 8.gününde

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit, 4 maaş gerilikleri ve Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı haklarla birlikte büyük miktarda alacakları bulunan Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarının süresiz grevin 8. günündeolduklarına dikkat çekti.

Naşit yazılı açıklamasında, verdiği sözlerin havada kaldığını belirttiği Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun gelinen noktayla ilgili hiçbir somut öneri, çaba ortaya koymadığını savundu ve onu istifaya çağırdı.

Naşit, “Yasalara aykırı olmasına rağmen toplumun en temel hakkı olan su ihtiyacı karşılaması için izin verdiğimiz vezne hizmetini yürüten Belediye Başkanı, tek imza ile ödeme yapma yetkisi olmamasına rağmen, topladığı parayı ‘grev kırıcılarına’ ve piyasadaki belli isimlere usulsüz bir şekilde aktarmaktadır” dedi.

Süresiz grevin 8.gününde olmalarına rağmen, hükümetten ve İçişleri Bakanlığı’ndan sıkıntının çözümüyle ilgili herhangi bir girişim görmediklerini kaydeden Naşit, şunları ifade etti:

“Salgın bir hastalığın tehdidi altında bulunan ülkemizde en önemli mücadele birimi olan yerel yönetimlerden birtanesi Büyükkonuk Belediyesinde çalışanlar 4 aylık alacakları ile birlikte hayatlarını zar zor idame ederken, kriz yönetimini iyi yönettiği iddia eden hükümetdenmalesef 8 gündür herhangi bir girişim görmek yerine, belli belediyeler aracılığı ile İçişleri Bakanlığının grev kırma çabalarını da kınıyoruz. Bu noktada diğer Belediye Başkanlarının ve belediye emekçilerinin greve gösterdikleri saygı adına da teşekkür ederiz”.

DEV-İŞ’TEN DESTEK ÇAĞRISI

Bu arada, Dev-İş, 4 aylık maaş alacakları olması sebebiyle Büyükkonuk Belediyesinde süresiz grevde bulunan ve evine en temel ihtiyaçlarını götürmekte zorlanan çalışanlara maddi manevi her türlü destek için çağrıda bulundu.

Dev-İş’ten yapılan açıklamada,

“Çalışanlarımıza temel ihtiyaçları , temizlik malzemesi gibi erzak yardımına ilaveten maddi yardımda bulunmak isteyenler ise aşağıdaki hesap numarasından yardımda bulunabilirler; Ayrıca diğer işyerlerinde üyemiz olan çalışanlarımızdan dilemeleri halinde işyerlerindeki muhasebe bölümlerinden diledikleri miktarı sendikamız adına bağışta bulunabilirler. Bu zor günlerde Büyükkonuk Belediyesi emekçileri ile şimdiden her türlü maddi ve manevi desteğini sağlayan dayanışmasını gösteren kurum ve kişilere teşekkür ederiz.

Kıbrıs Türk Öğremenler Kooperatifi

Hesap No: 10-118-5436 (DEV-İŞ)

UBAN: CT05120000690004005423001001”