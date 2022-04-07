Grev askıya alındı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, “Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi İdari İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’ndeki görüşmelerinin 12 Nisan Salı gününe kadar durdurulduğunu belirtti.

Dün akşam açıklama yapan Yalınkaya, 12 Nisan Salı günü 5 parti başkanının yeniden bir araya gelerek bir çalışma başlatılacağını aktardı.

Yalınkaya, “Bu olumlu bir gelişmedir, arzu ettiğimiz de buydu. Yarın sabah örgütlü olduğumuz belediyelerde yapacağımız grevi Salı gününe kadar askıya alıyoruz” ifadelerini kullandı.

BES ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), “Belediyelerin Birleştirilmesi Yasa Tasarısı” Komiteden geri çekilinceye kadar örgütlü oldukları tüm belediyelerde süresiz greve gitme kararı almıştı.