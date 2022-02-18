Grev sürüyor

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde yeniden greve gitti.

Belediye çalışanlarının maaş ve özlük haklarını, ek mesai alacakları tam ve zamanında ödenmediği için belli aralıklarla uyarı grevleri yapan Sendika, Gazimağusa Belediyesi’ne 32 personel alımı yapıldığı gerekçesiyle uyarı grevlerine dün yeniden başladı.

Dün 08.00-15.00 saatleri arasında grev yapan Mağusa Türk Genel-İş Sendikası bugün de 08.00-14.00 saatleri arasında grev gerçekleştiriyor.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Mağusa Türk Genel-İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, “Belediyeye personel alımı ve ekonomik nedenler dolayısıyla” grev yaptıklarını anlattı.

Özüşen, ekonomik konularla ilgili olarak; bugün itibarıyla 863 bin TL tutarındaki 15’lik maaşların ödenmediğini, geçici personelin 700 bin TL tutarında özlük haklarının da ödenmediğini, GAMABEL personelinin 850 bin TL olan ocak maaşlarını halen alamadığını kaydetti.

“BAŞKANIN VAAT ETTİĞİ ÖDEMELERDE 5 AYLIK GERİLİK VAR”

Personelin 14 aylık ek mesai alacaklarının bulunduğunu söyleyen Özüşen, Belediye Başkanı’nın ek mesai ödemeleriyle ilgili taahhüt ettiği takvimde de 5 aylık gerilik olduğunu ifade etti.

“PERSONELİN 3 MİLYON 913 BİN TL ALACAĞI VAR”

Gazimağusa Belediyesi personelinin Belediyeden toplamda 3 milyon 913 bin TL alacağı bulunduğunu kaydeden Özşüşen, her ödeme döneminde bu sıkıntıların yaşanmaya devam ettiğini, Belediye yönetiminin ne tedbir alacağını görmek istediklerini söyledi.

“SIKINTI SÜRERKEN 32 İSTİHDAM YAPILDI… ONLAR DA MAAŞ ALAMAYACAK”

Bütün bu ekonomik sıkıntılar yaşanırken üzerine bir de ihtiyaç olmadığı halde 32 kişilik istihdam yapıldığını söyleyen Özüşen, “Parasal sıkıntı varken, istihdam yapmaya devam ediliyor. Bu 32 kişi de ay başında bizimle birlikte maaş almayacak” dedi.

Belediyenin mevcut istihdamının gereğinden fazla olduğunu vurgulayan Özüşen, “adama göre iş politikası yürütüldüğü için sahada iş yapan personel sayısının da az olduğunu” ileri sürdü.

Özüşen, 32 kişi arasından, 5’inin kanalizasyon arıtma tesisinde çalışanlardan oluştuğunu, burayı işleten özel şirket Belediyeden ödeme alamadığı için sözleşmeyi feshettiğini, bu nedenle belediye bünyesine alınan bu 5 kişiye bir itirazları olmadığını kaydetti.

Mağusa Türk Genel-İş Başkanı Özüşen, tatmin edici bir plan ve takvim ortaya konmazsa grevin ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurguladı.