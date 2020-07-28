"Grevin yasaklanmasını protesto ediyoruz"

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) hükümet ile anlaşmaya varmadıklarını, hükümetin “anti-demokratik bir şekilde grev yapmalarını yasakladığını” belirterek, ilgili Bakanlar Kurulu kararını yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

HTKS Başkanı Cem Kapısız yazılı açıklamasında, ülkeye giriş yapanların PCR sonuçları alınıncaya kadar devlet karantinasında kalmaları gerektiği görüşüyle hükümete ekonomik yapıyı da etkilemeyecek şekilde bir ortak zemin bulması yönünde çağrıda bulunduklarını ancak hükümet yetkililerinin verilen süre zarfında kendileriyle görüşmediğini, başlattıkları grevi kamu yararı gerekçesiyle yasakladığını kaydetti.

Ülkede Covid salgınına bağlı vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle sağlık sisteminin zorlanmakta olduğunu ifade eden Kapısız yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başbakanlıkta yapılan toplantıda Sn. Ersin Tatar talebimize olumsuz yanıt vermiştir. Dolayısı ile halk sağlığı devletin güvencesinde değil halen kişilerin inisiyatifindedir. Bu inisiyatifin tehlikeli sonuçlarını da her gün basında izliyoruz. Sonuç olarak Hükümet ile herhangi bir anlaşmaya vardığımız doğru değildir.

Ayrıca Hükümet’in anti-demokratik olarak sözde kamu yararı amacıyla grevimizi yasaklanmasını protesto ederken ilgili Bakanlar Kurulu kararını yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna bildiririz.”

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2020, 13:05