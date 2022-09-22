Grevlerine devam eden kamuda örgütlü sendikalar, bugün Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Göç Yasası olarak bilinen 47/2010 sayılı yasa ile işe girenlerin maaşlarına yüzde 6 ek artış yapılması ve vergi dilimlerinde düzenleme yapılması konusunda hükümetle varılan uzlaşıların, Başbakan ve bakanlar tarafından "inkar edildiğini" söyledi.

Serdaroğlu, Başbakan, Maliye Bakanı ve Çalışma Bakanı’na seslenerek, “Bu emekçiye açıklama yapmak zorundasınız” dedi.

Kamuda örgütlü 12 sendikanın, hükümetle uzlaşıya varıldığı gibi, Göç Yasası olarak bilinen 47/2010 sayılı yasa ile işe girenlerin maaşlarına yüzde 6 ek artış ve barem tabloları ile vergi dilimlerinde düzenlemeye ilişkin takvimlendirme yapılmadığı gerekçesiyle başlattığı şok eylem ve grevler devam ediyor.

Sendikalar, bu sabah Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelerek, başta Maliye Bakanı olmak üzere, Başbakan ve Çalışma Bakanı’nı protesto etti.

Eylem ve grevlerine devam edeceklerini açıklayan sendika yetkilileri, vatandaşlara seslenerek, yaşanabilecek mağduriyetlerin sorumlularının kendileri olmadığını, sorumluların “o koltukların ciddiyetini bilmeden hareket edenler” olduğunu söyledi.

- Serdaroğlu: “Ciddi bir kaosa doğru gidiyoruz”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, sendikalar olarak 47/2010 sayılı yasadan giren emekçiler ve tüm emekçilerin "adaletsiz" vergi yükümlülüklerinin düzenlenmesi için başlattıkları müzakere süreci ile ilgili bilgi vererek, en son Çalışma Bakanlığı’nda yapılan toplantıda uzlaşı sağlandığını ve bu uzlaşının Çalışma Bakanı tarafından da basın ile paylaşıldığını aktardı.

Ardından Başbakanlık’ta yapılan görüşmede de yüzde 6’lık artış ve diğer konularda takvimlendirme yapılmasına ilişkin uzlaşıya varıldığına dikkat çeken Serdaroğlu, Maliye’de her iki tarafın teknik ekiplerinin bir araya gelerek gerekli çalışmaların yürütülmesine karar verildiğini hatırlattı.

Serdaroğlu, Maliye Bakanı’ndan aldıkları onayla birlikte, bu toplantıların ardından kamuya konuya ilişkin açıklamalarda bulunduklarını, ancak daha sonra Başbakan’ın katıldığı bir programda varılan uzlaşıları inkar ettiğini ve açıklama yaptıklarından dolayı sendikaları suçladığını ileri sürdü.