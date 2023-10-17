Gübre desteğinin birinci taksiti bankaya yatırıldı

Gübre desteğinin birinci taksiti bankaya yatırıldı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, gübre desteğinin birinci taksitinin bankalardan çekilebileceğini duyurdu.

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Bakanlık’tan yapılan duyuruya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2021 - 2022 üretim sezonu kayıtları baz alınarak, kullanmış olduğu taban gübresine ve üst gübresine ait belgeleri ibraz eden üreticilere, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresine, tahıl alanlarında 25 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları katı üst gübresine, narenciye alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu üst gübresine ve ilkbahar patates alanlarında 100 kg/dönümü aşmamak kaydıyla kullandıkları taban gübresi ve/veya katı azotlu veya potaslı üst gübresine 50 kg karşılığı 150 TL’nin yarısı olan 75 TL’den birinci taksit gübre desteği ödemeleri bankalara yatırıldı.

Açıklamada, gübre desteği almaya hak kazanan 2 bin 513 üreticiye ödenmesi için toplamda 14.6 milyon TL’nin Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası’na yatırıldığı, hak edişlerin buralardan alınabileceği kaydedildi.

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