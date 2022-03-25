Güç-Sen, ek mesai çalışmama eylemi yapacak

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), pazartesi günü Gazimağusa ve Gemikonağı şubelerine bağlı görev yerlerinde bir günlük ek mesai çalışmama eylemi yapacağını ve gerekli istihdamların yapılmaması halinde cuma gününden itibaren Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği bir tarihe kadar eyleme yeniden başlayacağını duyurdu.

GÜÇ-SEN Gemikonağı Bölge Sorumlusu Öner Özyürek tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık iki yıldır açılması için mücadele verdikleri IV. Derece Gümrük Muhafaza Memuru ilk atama sınavının yapıldığı ancak kadroda kırk personel eksiği olmasına rağmen “sakıncalı biri” var bahanesi ile sadece yirmi iki personel istihdam edildiği belirtilerek, yirmi yıldan fazladır istihdam yapılmadığı için boşalan elli kişilik Gümrük Liman Bekçiliği kadrosunun görevlerini de mevcut personelin yürüttüğü kaydedildi.

GÜÇ-SEN üyelerinin dayanacak gücünün kalmadığının vurgulandığı açıklamada, “Bizler, Güç-Sen üyeleri, insana yaraşır koşullarda çalışmak adına 28 Mart Pazartesi günü Gazimağusa ve Gemikonağı şubelerine bağlı görev yerlerimizde, bir günlük uyarı amaçlı, ek mesai çalışmama eylemi başlatıyoruz. Hükümete mevcut sorunu çözmeleri, halihazırda açılmış olan sınav süresi dolmadan gerekli istihdamları yapmaları için 1 Nisan 2022 Cuma gününe kadar süre veriyoruz. Tatmin edici çözüm üretilmediği takdirde 1 Nisan Cuma günü itibarı ile Gazimağusa Gümrük şubesinde Yönetim Kurulumuzun uygun göreceği bir tarihe kadar eylemimize yeniden başlayacağız” denildi.

Sendikanın tüm çabalarına rağmen yetkililerin diyalog yolunu kapattığının savunulduğu açıklamada, yaşanacaktan kaostan, oluşacak mağduriyetlerden ve maddi zararlardan Başbakan olmak üzere hükümet yetkililerinin sorumlu olacağı da belirtildi.