Güç Sen Lefke Aplıç Kapısı ile ilgili açıklama

Güç Sen Lefke Aplıç Kapısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Lefke Aplıç Kapısı’nın açılması için herkes seferber olup insiyatif aldı ve bu kapı açıldı.

"Sadece açıldı, ihale yapıldı, kaba kısmı yapıldı görülmekte ama orada çalışanlar halen susuz veya Lefke maden barajından taşınan maden atıklı suyun kullanmaya mahkum edilerek, hiç bir makam bu insanlık suçunu ortadan kalıdırmaya yanaşmıyor. Orada Gümrük çalışanları, polis mensupları, sivil hizmet görevlileri, sigorta hizmeti veren çalışanlar ve bu kapıdan geçiş yapmak isteyen vatandaşlar temiz su kullanma şansına sahip değil. Yetkililerce kanıtlanan kanser yayan maddeler içeren suyu kullanmak zorunda bırakılıyor.

Gümrük çalışanları sendikası olarak her makamın kapısını çaldık, anlatık. Halen 200 m mesafeye su götürmeye aciz makamlarla karşılaştık.

En erken bir zamanda çözüm bulunmazsa, insan sağlığını önemsemeyenlere kapıyı kapatma da dahil her türlü eylemi yapacağımızı bildiririz. Lefke Aplıç kapısında çalışanların sağlığını istiyoruz."

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2019, 13:46