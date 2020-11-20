Güç-Sen’den Gümrük Dairesi’nde grev

Şubelerdeki personel eksikliği nedeniyle Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde iki saatlik uyarı grevi gerçekleştiriliyor. Gümrük Çalışanları Sendikası Başkanı Abdullah Özdoğan basına yaptığı açıklamada, personel eksikliği nedeniyle uzun suredir etkin bir şekilde hizmet verilemediğine işaret etti. 2019 Aralık ayında personel alımı için münhal açılacağının ilah edilmesine karşın hala personel alımı yapılmadığına vurgu yapan Özdoğan, personel eksikliğine çözüm üretilmemesi halinde eylemlerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Gümrük Çalışanları Sendikası Gazimağusa Bölge Sorumlusu Beyhan Osmanlılar da hazırlanan basın açıklamasını okudu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Covid-19 Pandemisi nedeniyle daha önce personel alımı için ilan edilip ertelenen personel alımının hala yapılmadığına işaret eden Osmanlılar, zaman içinde açılan sınır kapılarıyla birlikte personel eksikliğinin giderek arttığını vurguladı. Bugünden itibaren personel eksikliğinden kaynaklı hizmet aksaması ve güvenlik eksikliği sebebi ile ilgili hiçbir sorumluluk alınmayacağını dile getiren Osmanlılar, personel eksikliğinin giderilmesi için son 5 günlük süre verildiğini, aksı taktirde eylem planının açıklanacağını sözlerine ekledi.