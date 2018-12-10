Gündem sel felaketi

Başbakan Tufan Erhürman, ülkede can kayıplarına da yol açan sel felaketiyle ilgili hem Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hem de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nca hazırlanacak raporların bir hafta-on gün içinde tamamlanacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Erhürman, hata ve ihmal varsa, altında kimlerin imzası varsa bunların açık bir şekilde ortaya konulacağını kaydederek “Bu defa sonuna kadar hep birlikte gideceğiz, sorumluları bulup gerekeni yapacağız” dedi.



Ülkede geçen hafta dört gencin yaşamını yitirmesine yol açan sel felaketi, Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında da gündeme taşındı.

Meclis’in bugünkü toplantısında ilk olarak başkanlığın genel kurula sunuşlarına yer verildi.

Genel Kurul’da okutulup ve onaya sunuş işlemleri çerçevesinde ilk olarak çeşitli yasaların hayat pahalılığı ödeneği hakkını düzenleyen maddesinin 3 ay süre ile durdurulmasını içeren yasa tasarılarının Genel Kurulda üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereler ele alınarak oybirliğiyle kabul edildi.

Okutulup onaya sunulacaklar bölümünde ayrıca, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi, PTTMatik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerinin Geliştirilmesine İlişkin Onay Yasa Tasarısı’nın, Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı ile Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler de ele alınarak kabul edildi