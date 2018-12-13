Gündüz, savcı sayısının gereken noktaya çekilmesi gerektiğini belirtti

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, bütçeyle ilgili konuşmasında, Behiç Öztürk’e Başsavcılık görevinde başarılar dileyerek başladı.

Hukuk Dairesi’nin altyapı eksikliğinin gözle görülebilir bir şekilde ortada olduğunu söyleyen Gündüz, elektronik bilgi sistemine geçişin ihtiyaç olduğunu belirterek, dairenin bütçesine bu anlamda gerekli rakamın konmasının önemine değindi.

Gündüz, komite çalışmalarında herhangi bir yasanın Cumhurbaşkanlığı’ndan geri dönmeyecek şekilde çıkması gerektiğini, bunun mümkün olabilmesi adına Savcılık görevlilerinin komite çalışmalarına katılması gerektiğini anlattı.

Menteş Gündüz, bu anlamda savcı sayısının gereken noktaya çekilmesi gerektiğini belirtti.

Gündüz’ün konuşmasının ardından CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe oturduğu yerden söz alarak, çalışmalara koyduğu katkıdan dolayı Barolar Birliği’ne teşekkür etti.