Meteoroloji Dairesi ile Kıbrıs Türk Meteoroloji Mühendisleri Odası, Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla “Güneş, Dünya ve Hava” konulu seminer düzenliyor.

Ortak açıklamaya göre, bugün saat 09.30’da Girne’de Oscar Otel’de yer alacak seminerin açılışına Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılacak.

Seminer öncesi Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, K.T. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Halil Göymen, K.T. Meteoroloji Derneği Başkanı Enver Doygunel ve Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu açılış konuşması yapacak.

Seminerde, K.T. Meteoroloji Mühendisleri Odası Yazmanı Prof. Dr. Mustafa Altunç “Tropikal Siklonlar ve Denizcilik Meteorolojisi”, Havayolu Kaptanı Kpt. Pilot Koray Yılmaz “Güneş ve Havacılık”, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü İnşaat Mühendisliği Programı Bölüm Başkanı Yrd. Doç Dr. Bertuğ Akıntuğ “KKTC’nin Palmer Yöntemi ile Kuraklık Analizi”, İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu “Afet Affetmez” konularında sunum yapacak.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran ise seminer sonunda kapanış konuşması yapacak ve konuşmacılara plaket takdim edecek.