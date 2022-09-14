"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Ada ve etrafındaki gerginliğin tırmanmasının tek müsebbibi olduğu aşikardır"

Dışişleri Bakanlığı, Rum Yönetimi Savunma Bakanının açıklamalarına yanıt verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı bir etkinlikte ahiren yaptığı açıklamada, Kıbrıs Adası’nı bir Helen adası olarak gördüğünü ve Kıbrıs Türkleri’ni şehir ve köylerinden çıkarmayı hedeflediklerini açıkça söylemektedir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, iyi komşuluk ilkesi temelinde, egemen eşit iki devlet arasında yapıcı iş birliği ilişkisi kurulmasını şiar haline getirmiştir. Buna mukabil, Rum tarafı, son dönemde Adayı bir silah deposuna çevirmeye hız vermiştir. Silahlanma çabalarını örtmek isteyen GKRY, Ada ve etrafında yaşanan gerginliği, mesnetsiz iddialarla, Anavatan Türkiye’ye mal etmeye çalışmaktadır.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Fransa ile saldırı helikopterleri satış anlaşması imzaladığı, füze sistemi, radar sistemleri ile diğer başka askeri malzeme temin etmeye yönelik çabalarını arttırdığı görülmektedir. Silah temini ve son dönemde askeri tatbikatları da artırmanın yanında Rum din adamlarına dahi atış talimi yaptıran Rum Savunma Bakanlığı ve Rum Ordusu, Ada’daki sınır hattına ağır silah mevziisi yerleştirmeyi de sürdürmektedir. Silahlanma faaliyetlerini arttırarak devam ettiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Ada ve etrafındaki gerginliğin tırmanmasının tek müsebbibi olduğu aşikardır.
İyi komşuluk ve huzur ortamının sağlanması için yürüttüğümüz bir politikamız vardır. Ancak, GKRY’nin tehditleri karşısında, hak ve menfaatlerimizi Anavatan Türkiye ile birlikte muhafaza etme kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatırız."