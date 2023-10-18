Güney Kıbrıs'taki bir AVM'de müdahele ettiği adamın hayatını kurtaran Kıbrıslı Türk kadın teşekkür için aranıyor

Güney Kıbrıs'taki bir AVM'de müdahele ettiği adamın hayatını kurtaran Kıbrıslı Türk kadın teşekkür için aranıyor
banner94
banner90

Bir Kıbrıslı Türk kadın, Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan bir AVM’de kalp krizi geçiren 46 yaşındaki bir adama hızlıca müdahale ederek hayatını kurtardı; kim olduğu bilinmeyen kadın” teşekkür” için aranıyor.

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, devlet televizyonunda yayınlanan sabah programına katılarak konuşan Ambulans Servisi Direktörü Riana Constantinou, Salı günü Engomi Mall’da meydana gelen olayı doğruladı.

banner91
Constantinou, “Doğru zamanda doğru yerde bulunan ve kamuya açık defibrilatörün nasıl çalıştırılacağına dair hayati bilgiye sahip olan 30 yaşlarındaki hayat kurtarıcı kadın, Kıbrıslı Türk’tü” diye konuştu.

Kalp masajı eğitimi alan kadının sakinliğini koruyarak acil servise gelir gelmez kendine gelen adama üç şok uyguladığı kaydedilen haberde, Constantinou’nun kadının kimliğini açıklamadığı ancak ambulans personelinin kadının yaptığının takdire şayan olduğunu düşünmesi üzerine olayı kendisine bildirdiğini anlattığı yer aldı.

Constantinou’nun, hayat kurtarıcı kadını bulmak ve ona teşekkür etmek için sosyal medyadan paylaşımda bulunarak, “Bugün elleriniz 46 yaşındaki bir babaya yaşam hakkı verdi; onu kurtarmamızı sağladı. Lütfen Ambulans Servisiyle iletişime geçin ve bilgilerinizi bırakın. Binlerce teşekkürler” ifadelerini kullandığı da belirtildi.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
İsrail’den deniz yoluyla ayrılan 159 Amerikan...
İsrail’den deniz yoluyla ayrılan 159 Amerikan...
  1. Güney
﻿