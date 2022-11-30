Güney Kıbrıs’ın başkan adaylarından Hristodulidis ve beraberindeki heyet KTÖS’ü ziyaret etti

Güney Kıbrıs’ın başkan adaylarından Nikos Hristodulidis ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nı (KTÖS) ziyaret etti.

KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörü Gizem Kavaz tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yapılan ziyaret için teşekkür ederek, Nikos Hristodulidis’e seçimlerde başarılar diledi.

“Bu ziyaretin, Kıbrıs Türk toplumunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı ve Avrupa Birliği’nin bir parçası olduğu yönünde önemli bir mesaj olduğu” görüşünü savunan Maviş, “Kıbrıslı Türklerin geleceğinin birleşik bir Kıbrıs olarak, Avrupa Birliği çatısında olduğunu, yeni dönemde Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa Birliği’ne dahiliyetini sağlama çabalarının hızlandırılması yönünde Kıbrıs Rum liderliğine önemli görevler düştüğünü” belirtti.

Güney Kıbrıs başkanlık seçimlerinin “sadece sendika için değil, genel olarak Kıbrıs Türk toplumu için de önemli olduğunu” görüşünü savunan Maviş, 2017'de Crans Montana'daki müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Kıbrıs sorununa dair çözüm çabalarının ve müzakerelerinin dondurulduğunu, bu müzakerelerin yakın zamanda başlayacağına dair “çok az umut” olduğunu belirtti. “Kıbrıs Türk toplumunun bu durumdan büyük zarar gördüğünü” ileri süren Maviş, yeni dönemde seçilecek olan Kıbrıs Rum liderliğine önerileri olduğunu ve bu çerçevede önerilerin gerçekleşmesi için beklentilerinin olduğunu ifade etti.

“Adanın kuzeyinin ekonomik, sosyal ve politik istikrarsızlık içinde olduğunu” savunan Maviş, görüşmelerin başlaması ve Güven Yaratıcı Önlemlerin devamının önemine vurgu yaptı. “Vatandaşların hak ve özgürlükleri, gazetecilerin ifade ve düşünce özgürlüğü, aydınların Türkiye’ye girişi ile ilgili sıkıntılar yaşandığını” söyleyen Maviş, AKP’ye yönelik bazı eleştirilerde bulundu.

“Kıbrıs Türk liderliğinin ayrılıkçı politika izlemesinin, Kıbrıs Rum liderliğinin ise olanakları paylaşmaktaki isteksizliğinin, Kıbrıs Türk Toplumun arada sıkışıp kalmasına neden olduğunu” ve bu nedenle toplumun “nefes alması” gerektiğini savunan Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun AB’ye “daha hızlı entegrasyonu” için öğretmen sendikaları ile birlikte hazırladıkları görüş ve önerilerini Hristodulidis ile paylaştı.

Maviş, Türkiye Komisyonu Raporuna ilişkin 7 Haziran 2022 tarihli Avrupa Parlamentosu kararına atıfta bulunarak, “Kıbrıs Türk toplumunun yerinin AB olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımını kolaylaştırma çabalarını hızlandırmaktan sorumlu bulunduğunu” vurguladı.

Maviş, Kıbrıslı Türklerin eğitim öğretim, yüksek öğretim, gençlik, spor, ticaret, mali yardım ve dil noktasında da fırsat eşitsizliği yaşadığını da belirterek, bu sorunlara kısaca değindi.

“Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Hat Tüzüğü; Mali Yardım Tüzüğü ve bir türlü yasalaşamayan Doğrudan Ticaret Tüzüğünü yeniden ele alması gerektiğini” söyleyen Maviş, okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerin Erasmus+ Programı’na, üniversitelerin de Bologna sürecine dahil olması için Avrupa Komisyonu’nun “Eğitim ve Kültür Tüzüğü” hazırlayarak, Kıbrıs Türk toplumunun eğitim vizyonunun genişletilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Maviş toplantıda, Türkçe’nin resmi AB dili olması için yapılan çalışmalara Rum makamlarının destek olması gerektiğini ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı sorununun çözülmesi gerektiğini de dile getirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Hristodulidis, KTÖS ile vizyonunu paylaşmaktan “mutlu” olduğunu söyledi. KTÖS’ün ortaya koyduğu Kıbrıslı Türkler ve AB arasındaki yakınlaşmayı geliştirmeye yönelik görüş ve önerilerini memnuniyetle karşıladığını belirten Hristodulidis, bu önerilerin “yapıcı ve somut” olduğunu ifade etti. Hristodulidis, amaçlarının “komşu olmak değil, birlikte yaşayabilmek” olduğunu belirterek, “İki toplumlu, iki bölgeli federal bir Kıbrıs için çalışacağını, Kıbrıslıların geleceğinin AB’de yer aldığını” söyledi.