Güney Kıbrıs’tan 4 büyükbaş hayvan satın alan kişi tutuklandı

İnönü’de, Güney Kıbrıs’tan 4 büyükbaş hayvanı satın alıp, gümrüksüz olarak tasarruf eden kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün H.M.’nin (E-56) tasarrufunda bulunan 4 danayı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinden satın alıp, gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edildi. H.M. tutuklandı.

-Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı’nda 13 kilo 630 gram banna geçirmeye çalışan kişi tespit edildi

Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı’nda, polis ekipleri tarafından dün saat 13.00 sıralarında yapılan kontrollerde F.G.B.’nin (K-35), Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye giriş yaptığı sırada, Güney Kıbrıs’tan satın aldığı 13 kilo 630 gram terpi (bannayı) gümrüğe beyan etmeden geçirmeye çalıştığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.