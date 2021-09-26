ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Güneyde bugünkü rakamlar
Kıbrıs
26 Eylül 2021 Pazar 21:21
Kıbrıs Genç Tv
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 40 bin 466 test yapıldı, 78 yeni vaka saptandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 119 bin 767'ye, ölenler ise 552'ye yükseldi
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Türkiye'de bugünkü rakamlar
2
Galatasaray, Süper Lig'de 4 maç sonra kazandı
3
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 27 Eylül 2021
4
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 27 Eylül 2021
5
Fenerbahçe Hatay deplasmanından lider döndü
6
Tatar, New York’ta görevi sona eren Lute ile görüştü
7
Aziz Sancar: "Kanun zorlamasa bile aşı olmak...
8
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı...
9
Zeus Tapınağı'nın giriş kapısına ulaşıldı
10
Taliban: "Kabil Havalimanı uluslararası uçuşlara...
KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
Kıbrıs
Ülkeden polisiye haberler
Kıbrıs
“Serbest bölge çalışması ilgili tarafların katılımıyla yapılmalı”
Kıbrıs
Aşıkoğlu: “Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’tan elektrik santrallerini kapatma takvimi istemesi adadaki enerji üretimine yeni bir boyut getirdi”
Kıbrıs
Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
Aşıkoğlu: “Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’tan...
TAK Müdürü Gürdallı'dan Özkıraç'ın...
Karpaz Meslek Lisesi ek derslik binası hizmete girdi
Güngördü'den TİKA'ya ziyaret
Kormacit/Kormakitis Dayanışma Merkezi’nin temel...
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
ABBASOĞLU Eczanesi
Tel: 0392 227 16 64
Lefkoşa
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Tel: 0392 224 04 15
Lefkoşa
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
Tel: 2232333
Girne
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
Tel: 0392 821 34 34
Girne
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
Tel: 03928151188
Girne
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
Tel: 03928160123
Gazimağusa
İNEM MİMAR ECZANESİ
Tel: 05488422795
Gazimağusa
UZAY ECZANESİ
Tel: 03923655656
Güzelyurt
UYUMSAL ECZANESİ
Tel: 03927143005
İskele
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Tel: 3301 720
Lefke
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Tel: 0392 728 83 12
Facebook
Twitter
7.7B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Türkiye'de bugünkü rakamlar
Türkiye
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE