Güneyde bugünkü rakamlar

Güneyde bugünkü rakamlar
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 40 bin 466 test yapıldı, 78 yeni vaka saptandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 119 bin 767'ye, ölenler ise 552'ye yükseldi

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Türkiye'de bugünkü rakamlar
Türkiye'de bugünkü rakamlar
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