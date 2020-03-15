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Güneyde OHAL kararı alınmadığı açıklandı

Güneyde OHAL kararı alınmadığı açıklandı
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Guney'de genel OHAL ilan edilmedigi, Bakanliklara 'Olaganustu Hal kosullari varmis gibi calisma yetkisi verildigi' belirtildi

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