Guney'de genel OHAL ilan edilmedigi, Bakanliklara 'Olaganustu Hal kosullari varmis gibi calisma yetkisi verildigi' belirtildi
Güneyde OHAL kararı alınmadığı açıklandı
- Kıbrıs
- 15 Mart 2020 Pazar 16:55
- Kıbrıs Genç Tv
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