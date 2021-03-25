Güneyde yine camiye saldırı yapıldı

Güney Kıbrıs'ta 1821 Yunan ayaklanmasının 200. yıldönümüne gönderme yapılarak bir camiye daha saldırıda bulunuldu.

Limasol'da bulunan Piskobu (Yalova) camisine yapılan saldırı Rum haber sitelerinde yer aldı.

ÖZERSAY'DAN TEPKİ

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da olaya tepki gösterdi. Özersay açıklamasında : "Bu tam bir terbiyesizlik ve provokasyondur. Aynı yere bazen iki kez bazen üç kez üst üste saldırı oluyorsa, bunun sebebi Rum siyasi liderliğinin adım atmıyor ve sorumluları tespit edip cezalandırma yoluna GİTMİYOR olmasıdır. Yani Rum liderliği aslında caydırıcı adımlar atmadığı ve yakalayıp cezalandırmadığı için maalesef bu suça adeta ortak olmaktadır. Geçmişte de defalarca çağrı yaptık ama nafile. Bu adanın başına ne geldiyse bu zihniyete sahip olanlar yüzünden geldi." dedi.