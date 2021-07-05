Güneydeki yangın ile ilgili açıklama

Biyologlar Deneği’nden, Güney Kıbrıs’ta meydana gelen büyük yangın felaketini dehşet ve üzüntüyle takip ettiklerini açıkladı.



Melek Keleş, yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs’ta yaşanan en büyük yangın felaketlerinden birisi olan Limasol’daki yangına düşmanlık ve kin duygularıyla sevinenler de kınandı.

Yangın tehlikesi yaratabilecek durumlara karşı daha tedbirli davranılması gerektiğini belirten Keleş, “Ateşli pikniklerden kaçınmalı, sigara izmaritlerini doğaya atmamalıyız. Aynı zamanda cam parçacıklarının da mercek görevi görerek yangın riski yarattığını unutmamalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununun varlığı ve siyasi görüş ayrılıklarına rağmen yangınla mücadele konusunda yardım teklif etmesinin çevre sorunlarının sınır tanımadığını gösterdiğini ifade etti.