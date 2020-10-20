Güneyden Kuzeye geçişlerde son üç gün içerisinde yapılmış negatif pcr test sonucu beyan zorunluluğu getirildi

Sağlık Bakanlığı, yarından itibaren çalışma, eğitim ve sağlık nedeni ile Güney Kıbrıs'a geçen kişiler hariç, herkesin Kuzey Kıbrıs'a geçişlerde son üç gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu beyan etmek zorunda olacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda dün açıklanan ikinci madde ile ilgili gelen sorular üzerine açıklama yaptı.

Eğitim, sağlık ve çalışma nedeniyle Güney Kıbrıs’a geçiş yapan kişiler ve refakatçilerin ise random PCR testi yapmak suretiyle geçişlerine devam edebilecekleri kaydedildi.

Turistik amaçla yaptırılacak olan PCR testleri ücretlerinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde bulunan laboratuvarlarda 100 TL olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, random PCR testleri, ateş polikliniklerinde alınan testler, temaslıların PCR testlerinden ise herhangi bir ücret alınmadığı ifade edildi.