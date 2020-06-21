Güneye geçişler yarın sabah başlayabilecek...İlk geçişte PCR testi beyan zorunlu

Bakanlar Kurulu, ülkeye giriş çıkışlarla ilgili kuralları netleştirme gündemiyle yaptığı toplantıyı tamamladı.

Toplantı sonrası alınan kararları Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay’ın yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

-Güney Kıbrıs’a geçişler ile ilgili karar aldık.

-Daha önce 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe koyacağımızı açıkladığımız, Güney Kıbrıs’a gidiş ve gelişler ile ilgili açıkladığımız kararı 22 Haziran’a aldık.

-Yarın sabahtan itibaren bütün KKTC vatandaşları ve Rum vatandaşlarının ilk geçişlerinde PCR testinin negatif olarak belgelemelerinin ardından izin verilecek.

-Bu PCR testi 72 saat içerisinde olması gerekiyor.

-Beyarmudu, Lokmacı, Bostancı, Akyar ve Metehan kapılarından yapılabilecek.

-Güneyde herhangi bir şekilde kalan vatandaşlarda aynı şartlarda geçiş yapabilecek.

-Bu kişiler 14 gün içerisinde Güneyden başka bir ülkeye gitmiş ise bizim o ülkeler için kategorisine göre almış olduğumuz kararlar aynen geçerli olacak.

-Diğer taraftan geçileceğinde Rum Yönetiminin kendi uygulamaları var. Rum Yönetimi bildiğiniz gibi bunu iki kategoriye ayırmış durumdadır.

-Güney Kıbrıs, çalışma, eğitim v.s dışındaki sebepler haricindeki geçişlerin tümünde her bir seferinde PCR testi soracağını hatırlatmak gerekiyor.

-Biz geçişleri yarın sabah 6’dan itibaren başlatıyoruz.

-Sağlık, eğitim v.s nedenler dışında geçiş yapmak için PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlara testler ücretli yapılacak.

-Hava yoluyla gelişler için daha önce almış olduğumuz kararlar aynen geçerli olacak. Bunu Salı günü yapacağımız toplantıda yeniden değerlendireceğiz.

-(Turizm Bakanının görevden alınması konusu)Polis Genel Müdürünün hazırladığı bir rapor vardır. Soruşturma gerektiren bir konu varsa gereken yapılacak. Önümüzdeki günlerde ihtiyaç olursa raporu kamuoyuyla da paylaşırız. Bu konuda tereddütümüz yoktur.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2020, 21:35