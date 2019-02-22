Güneye gizlice geçmeye çalışırken yakalandı

Güney Kıbrıs’a dün akşam gizlice geçmeye çalışan R.S (E-26) yakalandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bostancı Kara Giriş-Çıkış Kapısı’nda, Q.A.R adlı kişinin (E-43), kullanımında bulunan araç ile R.S’yi aracı içerisine gizleyerek, muhaceret işlemi yaptırmadan, GKRY bölgesine gizlice geçirmeye çalıştığı sırada suçüstü tespit edildiği; R.S ile Q.A.R’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

