Güneye gizlice geçmeye çalışırken yakalandı

Güneye gizlice geçmeye çalışırken yakalandı

Güney Kıbrıs’a dün akşam gizlice geçmeye çalışan R.S (E-26) yakalandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bostancı Kara Giriş-Çıkış Kapısı’nda, Q.A.R adlı kişinin (E-43), kullanımında bulunan araç ile R.S’yi aracı içerisine gizleyerek, muhaceret işlemi yaptırmadan, GKRY bölgesine gizlice geçirmeye çalıştığı sırada suçüstü tespit edildiği; R.S ile Q.A.R’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
 

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