Güneyin Emekçileri hükümetin açıklamalarından tatmin olmadı

Güneyin Emekçileri hükümete sorulan sorularına tatmin edici yanıt alamadığını belirterek, detaylı açıklama talep ettiğini bildirdi.

Güneyin Emekçileri’nden yapılan yazılı açıklamada, geçişlerle ilgili soruları içeren bir paylaşımın hem Sağlık Bakanlığı hem de basın yoluyla tüm kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilerek, aynı gün hükümet yetkililerince yapılan açıklamalarda söz konusu sorulara tatmin edici bir yanıt alınamadığı, belirsizliklerin devam ettiğinin görüldüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili detaylı bir açıklama beklediğini kaydeden Güneyin Emekçileri’nin daha önce hükümete yönelttiği ve detaylı yanıt beklediği sorular şöyle:

“1- 22 Haziran’daki geçişler öncesi PCR testleri nerelerde yapılacak?

2- Testler ücretli mi olacak yoksa devlet tarafından mı karşılanacak?

3- PCR testlerinin en geç 72 saat önceden olması gerektiğinden, yığılmadan kaynaklı doğabilecek olumsuzluklar konusunda önlem alınıyor, planlama yapılıyor mu?

4- Güney’e geçişler hangi noktalardan olacak?

5- 22 Haziran’dan önce Güney’e giden kişilerden dönüşte PCR testi istenecek mi? İstenecek ise Güney hükümeti ile bu konuda istişare edildi mi?

6- Daha önce gitmek için 1 Temmuz’dan önce dönmeyeceğini dönerse karantinaya gireceğini taahhüt ederek test yaptıran ancak 22 Haziran kararından sonra geçmekten vazgeçen kişiler nasıl değerlendirilecek?”