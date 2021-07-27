Güngör'de yangın

Güngör Ağıllar Bölgesinde, bugün saat 16.15 sıralarında, Redif Nurel'e ait ağılda yangın çıktı. Yangın sonucu Redif Nurel'e ait 800 rulo balya, van araç ve forklift yandı.

Polis Basın Subaylığı, yangının Nurel’e ait ağılda Ş.K.’nin (E-45), kaynak yaptığı sırada makineden atılan kıvılcımlar sonucu meydana geldiğini bildirdi.

Yangının, polis, itfaiye, Lefkoşa ve Değirmenlik Belediyesine ait su tankerleriyle kontrol altına alınarak söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yangın sonucu Redif Nurel'e ait 800 rulo balya, bir van araç ve fork lift yanarken, hafif şekilde kolundan yaralanan Ş.K. Lefkoşa Devlet Hastanesinde gördüğü tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.