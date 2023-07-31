Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi işletme sözleşmesi bugün feshedildi

Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi işletme sözleşmesi, bugün itibariyle feshedildi. Tesisin işletmesi için geçici süreliğine kapalı zarf usulü ile teklif alınacak.
Çıkan yangınlar nedeni ile yaşanan çevre felaketleri ve kamu sağlığını tehdit eder duruma gelen Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi için 8 Mart 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından özelleştirme kararı alınmış ve yetki Maliye Bakanlığı’na verilmişti.
Bakanlık’tan alınan bilgiye göre, Maliye Bakanlığı’nın tesis işletmesi için ihale sürecini tamamlayana kadar geçecek sürede, çöplerin bertarafının sorunsuz ve güvenli şekilde sağlanması adına bugün itibariyle mevcut sözleşmeyi iptal edip, geçici süreliğine kapalı zarf usulü ile hizmet alımı için teklif alacak.