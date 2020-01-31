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Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif  Koleji yetkilileri ile görüştü

Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif  Koleji yetkilileri ile görüştü
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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 19 Mayıs Türk Maarif  Koleji müdürü Raif Asvaroğlu, müdür muavini Nesrin Zaifoğlu ve okul aile birliğini kabul etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kabulde, her türlü yardım ve katkıda bulunan başkan Güngördü’ye teşekkür edilerek, çiçek takdim edildi.

Nidai Güngördü ise, belediyenin emlak vergilerinden elde edilen gelirin bir kısmını okullara harcadığını ve 5 yıl içinde yaklaşık 2 buçuk milyon TL yatırım yapıldığını hatırlatarak, imkanlar dahilinde eğitime ve okullara katkı yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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