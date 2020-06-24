Güngördü, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Karaokçu’yu kabul etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve beraberindeki heyetle görüştü.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre uyuşturucu ile mücadele haftası etkinlikleri çerçevesinde bir takım ziyaretler gerçekleştiren Komisyon, bunlardan ilkini Girne Belediyesi’ne yaparak, uyuşturucu sorununun boyutları, komisyonun yürüttüğü çalışmalar ve hedefleri konusunda bilgi verirken, yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalarla ilgili belediye ile bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında komisyonun kuruluşu, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ileriye dönük hedefler konusunda Girne Belediyesi ile işbirliği içerisinde ve koordineli olarak yapılabilecek çalışmalar ele alınırken, Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi ile yakın dönemde bir dizi çalışmalar yapılması kararı alındı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, komisyonun kurulmasıyla uyuşturucu ve bağımlılıklar konusunda mücadele ve bilinçlendirme çalışmalarının ciddiyet kazandığını belirterek, Karaokçu ve ekibine başarılarının devamını diledi.

Güngördü, geçmişte yaptıkları ortak projeler yanında, her zaman bu konuda birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi'ni iki yıl önce hizmete koyduklarını hatırlatan Güngördü, komisyonla aralarında bir de protokol imzalandığını, bunun da işbirliklerini güçlendirdiğini kaydetti. Bunun ardından 45 yıl sonra ilk defa Girne Belediyesi'nde Sosyal İşler Amirliği oluşturulduğuna değinen Güngördü, kentteki çocuk, genç, yaşlı, engelli, dezavantajlı gruplara daha kucaklayıcı olmayı hedeflediklerini, kentte, sokakta yaşayan evsizlerin tespiti için bir çalışma da başlattıklarını kaydetti.

Güngördü, salgın süresince kentte dezavantajlı gruplarla ilgili birçok veriye rastladıklarına işaret ederek, Sosyal İşler konusunda önemin bu dönemde daha da ortaya çıktığına değindi. Yine bu dönemde, eğitim hayatında yaşanan aksamalar nedeniyle çocuk ve gençlerin çok fazla boş zamanı olduğunu ve bunun bazı durumlarda tehlike oluşturabileceğini ifade eden Güngördü, bu süreçte komisyonla da işbirliği içerisinde çeşitli faaliyetler yapabileceklerini söyledi.

Görüşmenin sonunda Karaokçu, Güngördü'yü, Cuma günü saat 20.00'de Bedesten’de gerçekleştirilecek Dünyalılar ve Kökler sergisine davet etti.