Güngördü: “Belpaz emekçilerinin bu kentte çok büyük emeği var, bu nedenle Belpazlıların haklarını geliştirdik, geliştirmeye devam edeceğiz”

irne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Belpaz Şirketi çalışanlarıyla, bir araya gelerek, iki dönemde ve pandemide göstermiş oldukları özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Belpaz emekçilerine konuşan Güngördü, “Bu işleri biz sizlerle başardık. Alın terinizi öpüyorum. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Güngördü, belediye başkanlığına devam etmesi halinde, çalışanlara 13’üncü maaş ödemelerinin brüt maaş üzerinden verilmesi, her çalışana aylık 1000 TL’lik alışveriş ve yemek kartı, bayramlık ve 1 Mayıs ödeneklerinin kadrolu personel düzeyine çekilmesi sözü verdi. Güngördü, Ocak-Haziran 2023 arasında ise Belpaz çalışanlarının en düşük maaşlarının en düşük kamu çalışanı maaşı ile eşitleneceğini söyledi.

Güngördü, 2014 yılında bu yola çıktıklarını ifade ederek, “Güzel işleri hep birlikte yarattık bu emek sizindir sizleri kutlarım. Şehirde ne yaratıldıysa Belediye personeli ve Belpaz Şirketi personeli birlikte yarattı” dedi.

-“Çalışanlarımız Kıbrıs’ın en konforlu ve en güzel kamu binasında hizmet veriyor”

Güngördü, 2014 yılı öncesinde sigorta ve sosyal hakları ödenmemiş 73 kişi olduğunu ve bundan kaynaklanan tüm borçların göreve gelince ödendiğini, fiilen çalışan 60 kişi bulunduğunu ifade ederek, şirketin sadece bir motosikleti bulunduğunu anlattı.

Şu anda şirkette 273 personel ve 10 milyon TL civarında iş aracı olduğunu ifade eden Güngördü, Belpaz Şirketi, Belediye Dış Hizmetler Binasının ise 200 bin sterlin değerinde olduğunu söyledi.

Güngördü, herkesin sağlıklı koşullarda çalışması ve verimliliğin artırılması için ve tek noktadan hareket edilmesi için böyle bir bina yapıldığını ifade ederek, ayrıca yeni belediye binasında hizmet verenlerin ise Kıbrıs’ın en konforlu ve en güzel kamu binasında hizmet verdiğini söyledi.

-“Sizlerle gurur duyuyorum”

Güngördü, “10 bin metre kare kapalı alanı olan 2018 yılı maliyetlerine göre 41 milyona mal olan yeni belediye hizmet binası bizim gururumuzdur. Bu bina bizlerle birlikte sizlerin de gurur kaynağıdır. Biz ileriye ve geleceğe yatırım yaptık. Bu nedenle ben sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

-“Görevin başındayız, göreve devam edeceğiz”

Güngördü, pandemi sürecinde belediyenin kadrolu memurlarından zorunlu olarak kesinti yapıldığını ancak, Belpaz çalışanlarının maaşlarından veya özlük haklarından hiçbir kesinti yapmadıklarını söyledi. Güngördü, Belpazlılarla birlikte pandemi döneminde şehirdeki hiçbir hizmeti kesintiye uğratmadıklarına da dikkat çekti.

Pandemide şehre ek yükler geldiğini, aşı merkezi ve pcr merkezi, organize ve idare ettiklerini ifade eden Güngördü, “Pandemi bir savaş gibiydi. Biz evlerimize saklanmadık. Sizler de evlerinize saklanmadınız. Sokaktaydınız. Başta liman olmak üzere çeşitli bölgelerde ilaçlamalar yaptık, dezenfekte cihazları yerleştirdik. 26 bin gıda paketi dağıttık. Dolayısıyla bu şehir halkıyla kucaklaştıysak, Belpaz’da çalışan emekçinin alın teri vardır. Emeği vardır” dedi.

Güngördü, 25 Aralık’tan sonra da bu ekiple bu şehrin tekrardan sahiplenmeye hazır olduklarını, görevlerinin başında olduklarını ve göreve devam edeceklerinin altını çizdi.

-“HAKLARDA İYİLEŞTİRMELER YAPTIK”

Güngördü, 2014 yılında göreve geldiklerinde Belpaz çalışanlarının maaş ve hakları ile ilgili yaptıkları düzenlemelerle ilgili de bilgi vererek, 300 TL olan bayramlık ödeneğini 1000 TL’ye, 200 TL olan 1 Mayıs ödeneğinin ise 500 TL’ye çıkarıldığına dikkat çeken Güngördü, 13. Maaşların da 1200 TL’den 3000 TL’ye çıkardıklarını anlattı.

Güngördü, 2018’de yeniden göreve gelmeleriyle de sosyal hakları yeniden iyileştirerek, bayramlık ödeneklerini 1000 TL’den 3500 TL’ye çıkardıklarını, 13. Maaşların bir net maaş olarak düzenlendiğini söyledi.

-“Sizlere gerçekçi sözler vermek istiyorum”

Güngördü, Cumhuriyet Meclisi’ne, 51/95 Belediye Yasasında sorunlar olduğunu tüm belediyelerin bu konudan şikayet ettiğini ancak bu durumun Girne’de diğer ilçelerden farklı olarak nüfusun hızlı artışıyla 90 binli rakamlara geldiğini izah ettiklerini kaydetti.

Aktif 30 bin su sayacı olan şehirde minimum 90 bin kişi yaşadığını ve hakkın alınması gerektiğini belirten Güngördü, mevcut kaynakları da bildikleri için net ve gerçekçi sözler vermek istediklerini anlattı.

-“13’üncü maaş ödemelerinde düzenleme, bin TL’lik alışveriş kartı, bayramlık ve 1 Mayıs ödeneklerine artış”

Güngördü, brüt maaş üzerinden 13’üncü maaş verilmesi yönünde bütçelerini hazırladıklarını ifade ederek, seçimden sonra Belpaz çalışanlarına, Mart 2023’te aylık olarak anlaşmalı market ve restoranlarda kullanılabilecekleri bin TL’lik alışveriş ve yemek kartı verileceğini söyledi.

Güngördü, önümüzdeki dönemde bayramlıklar veya 1 Mayıs ödeneklerinin kadrolu personel düzeyinde olacağına işaret ederek, “Hesabımızı kitabımızı yaparak, sizinle konuşuyorum” dedi.

-“Belpaz çalışanlarının maaşlarında yeni düzenleme”

Ocak-Haziran 2023 arası maaş ücretlerinde yeni düzenlemeye gidileceğini de belirten Güngördü, Belpaz çalışanlarının, belediyede çalışan en düşük kamu maaşı alan personelin altında maaş almayacağının altını çizdi.

Güngördü, bir program dahilinde kadrolama yapılacağını söyleyerek, nüfus sayımı yapılması halinde en kısa sürede Belpaz personelinin de kadrolanacağını söyledi.

“Belpaz uzmanlık kuruluşu olarak yaşayacaktır”

Güngördü, Belpaz Şirketinin bir uzmanlık şirketi olarak teknik konuların idaresini sağlamasının hedeflendiğini belirtti. Güngördü, “Bu tesisi kimseye emanet edemeyiz. Bu tesis Girne halkına armağandır” dedi.

Belpaz şirketinin yaşatılacağına vurgu yapan Güngördü, bu şirketin ülkemizdeki tüm büyük belediyelere, pandemi hastanesi gibi yerlere bordür taşı ve çizgilerinin boyanması konusunda hizmette bulunduğunu örnek vererek, “Pandemi hastanesinin bordür ve yol çizgilerini biz boyadık, Ercan açıldı yol çizgilerini biz boyadık, Maraş’ın bordür ve yol çizgilerini biz boyadık. Belpaz yaşayacaktır” diye konuştu.

-“Alın terinizi öpüyorum”

Güngördü, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Yıllardır kitleler önünde konuşma yaparım. Dernek açar dernek kaparım. Her yerde de konuşurum. Ama siz emekçiler benim için çok değerlisiniz o nedenle de heyecanlıyım. Bu değerleri birlikte yarattık. Bu şehrin otu, bu şehrin çöpü, bu iş makineleri, bu tesisler, hepsi sizlere emanettir. İki dönemde bu işleri siz yaptınız. Pandemide bizim dışımızda birçok bölgede çöpler toplanmadı. Pandemide çok belediye personeli, kamuda çalışan çok insan evlerinden çıkmadı. Siz her zaman sokaktaydınız, her zaman bizimleydiniz. Belediye binası her zaman açıktı. Bu işleri biz sizlerle başardık. Alın terinizi öpüyorum. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum”.

-“Bizim dışımızda tecrübesi olan yoktur”

Güngördü, Belpaz çalışanlarına Girne’yi ancak tecrübeli bir başkana emanet edebileceklerini ifade ederek, “Bizim dışımızda tecrübesi olan yoktur. Bu kenti idare etmek zordur. Hiçbir çalışan, en zor koşullarda dahi alacaklarından, maaşlarından, özlük haklarından geriye kalmadı. Kentteki acil işler ve projeler devam etti. O nedenle bu kenti biz yöneteceğiz, bu kenti dört yıl daha sizlerle birlikte ben yöneteceğim. Seçilecek, 16 meclis üyesiyle birlikte yöneteceğiz. Bu kenti layık olduğu noktaya getireceğiz” dedi.