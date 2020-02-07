Güngördü, Çocuk Meclisi’ni kabul etti

Girne Belediyesi’nin, kent içerisinde yaşayan 9-15 yaş arası çocuklardan oluşan Çocuk Meclisi’nde.

7 Ocak 2020’de gerçekleştirilen Yönetim Kurulu seçiminin ardından 11 Ocak 2020 tarihinde yapılan seçimle Meclis Başkanı seçilen Zehra Bilge Bayram ve Yönetim Kurulu üyeleri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi. Zehra Bilge Bayram, kendisi ve yönetim kurulunu kabul ettikleri için Güngördü’ye teşekkür etti. Bayram, kendisi ve meclisteki arkadaşlarının komitelerde çalışmalara başladığına dikkat çekerek, çalışmalarının süreceğini ve Girne’de tüm çocukların daha iyi şartlarda yaşamaları için ellerinden geleni yapmak istediklerini belirtti. Bayram, başkan ve belediye yönetiminin projelerini destekleyeceğine inandığını söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kentte ilk kez Çocuk Meclisi oluşturmak için karar aldıklarını ve kentte çocukların da söz sahibi olmalarının önemine işaret ederek, belediye meclisi ve yönetiminin çocukların istek ve önerilerini dikkate almaya hazır olduğunun altını çizdi. Güngördü, Şubat ayı içerisinde Çocuk Meclisi Ormanı’nın oluşturulması için çalışmaların hemen başlatılacağını ifade ederek, çocuk meclisinde görevli çocukların, bu ormanın bakımı ve korunması için çalışmasının önemine dikkat çekti. Güngördü, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gerçekleşecek Kent Kurultayı’nda bir de çocuk kürsüsü oluşturulacağını belirterek, Girne Belediyesi Çocuk Meclis Başkanı Zehra Bilge Bayram’a ve Yönetim Kurulu’na başarılar diledi. Çocuklar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye çiçek takdiminde bulundu. Öte yandan, 3 Şubat 2020 Pazartesi günü Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu ilk kez toplandı. Komitelerdeki önerileri değerlendiren yönetim kurulu üyeleri, aldıkları kararları Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Belediye Meclisi’ne iletecekler.