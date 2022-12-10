Güngördü, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, yerel seçimler öncesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Yukarı Girne, Öğretmen Evi bölgesi, Osman Örek Caddesi ve çevresindeki tüm iş yerlerini dolaşan Güngördü, bölgedeki esnafla sohbet ederek sorunlarını dinledi.Güngördü, yeni dönem projeleriyle ilgili esnafa bilgi verdi. Güngördü’ye ziyaretleri sırasında Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Belediyesi Meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları da eşlik ederek yerel seçimlerde esnaftan destek istedi.