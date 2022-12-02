Güngördü, Girne Halk Evi ve Türkocağı Spor Kulübünü ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı ve BağımsızBelediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Türk Ocağı ve Girne Halkevi Spor Kulübünü ziyaret etti.

Güngördü’nün basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, her iki kulübün yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Güngördü, kulüplerin sorunları ve altyapılar ile ilgili belediyeden taleplerini dinledi.

Güngördü, bölgedeki spor kulüplerinin önemine işaret ederek, kent yaşamına katkılarına dikkat çekti.

Güngördü, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla buluşması, sağlıklı bir yaşam için ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları adına çok önemlidir. O nedenle, bölgemizdeki spor kulüplerinin bölgeye yaptığı hizmetler çok değerlidir. Maddi imkansızlıklara rağmen, spor kulüplerinin başarılı çalışmalarını takdirle izliyoruz" dedi. Güngördü, önceki yıllarda olduğu gibi bundan sonra da spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.