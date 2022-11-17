Güngördü, Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti

Girne Belediyesi Başkanı ve Bağımsız Başkan adaylığını açıklayan Nidai Güngördü, Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, işyeri sahipleri ile görüştü.

Nidai Güngördü Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Bağımsız Başkan adaylığını açıklayan Nidai Güngördü, ilk seçim ziyaretini Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’ne yaptı. Güngördü’ye bölge muhtarları Hüdaverdi Tutku ve Esat Atış eşlik etti.

Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi’nde işyeri sahipleri ile genel ve bölgesel konuları görüşen Güngördü, Sanayi Dairesi’nin kontrolünde olan bölgenin küçük ve orta çaplı çeşitli ihtiyaçları karşıladığını belirtti.

Güngördü, buradaki işyeri sahiplerinin çeşitli iş kollarında özverili bir şekilde çalıştığını kaydederek, pandemi sonrası esnafın işlerin düzelmesinden dolayı memnuniyet belirttiğini ifade etti.