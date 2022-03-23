Güngördü, Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Lapta’da bulunan Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi tarafından hazırlanan film izleme etkinliğine katılan huzurevindeki yaşlılar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile film izlediler.

Güngördü, huzurevini gezerek Lapta Huzurevi Müdürü Mehmet Ali Ellidört ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ile bilgi alışverişinde bulundu. Güngördü, yaşlılarla ilgilenerek, hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Girne Belediyesi tarafından Lapta Huzurevi’ne 15 bazalı yatak ve 30 yorgan bağışı da yapıldı.

Güngördü, huzur evinde yaşlılara hizmet veren tüm çalışanlara da özverili çalışmaları nedeniyle çok teşekkür etti.