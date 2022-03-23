Güngördü, Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti

Güngördü, Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti
banner83
banner80

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Lapta’da bulunan Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi tarafından hazırlanan film izleme etkinliğine katılan huzurevindeki yaşlılar, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile film izlediler.

banner69
Güngördü, huzurevini gezerek Lapta Huzurevi Müdürü Mehmet Ali Ellidört ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ile bilgi alışverişinde bulundu. Güngördü, yaşlılarla ilgilenerek, hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Girne Belediyesi tarafından Lapta Huzurevi’ne 15 bazalı yatak ve 30 yorgan bağışı da yapıldı.

Güngördü, huzur evinde yaşlılara hizmet veren tüm çalışanlara da özverili çalışmaları nedeniyle çok teşekkür etti.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Veteriner Dairesi laboratuvar hizmetlerinde indirim
Veteriner Dairesi laboratuvar hizmetlerinde indirim
  1. Kıbrıs
﻿