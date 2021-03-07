Güngördü mesaj yayınladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Güngördü, kadınların yaşamın her alanında başarılı çalışmalara imza attıklarını, onların yaşama bakışlarındaki hassasiyet, sağduyu ve zekalarının hayatı her zaman kolaylaştırdığını söyledi.

Güngördü mesajına şöyle devam etti:

"Kadınların akıl, bilgi, sevgi ve becerileri, sundukları güzellikler bizleri her zaman gururlandırıyor. Bizleri yetiştiren, büyüten, eğiten, üreten bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımıza toplumun her kesimi tarafından saygı gösterilmelidir.

Kadınların yaşamın ve toplumun gelişiminde önemli bir payı vardır. Pandemi sürecinde de kadınların omuzlarına daha büyük yükler yüklenmiş, gerek ekonomik ve sosyal açıdan gerek evde gerekse de zor koşullarda çalışan kadınlar bu süreçte de büyük emek vermektedirler.

Tüm kadınlar kentlerin ve dünyamızın aydınlık yüzleridir. Eşitliği yaşam felsefesi edinmiş insanlar olarak, kadınlarımızın maruz kaldığı şiddet, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, her türlü istismara karşıyız. Kadın hak ve özgürlüklerine daha saygılı, her türlü şiddet ve baskıdan uzak günler diler, tüm dünyadaki emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlarım. Sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler dilerim.”