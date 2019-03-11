Güngördü mesaj yayınladı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.



Güngördü mesajında, “Başbakanlık yanında milli mücadele yıllarında da hizmetleri bulunan, UBP Genel Başkanlığı ve bakanlık görevlerinde bulunan İrsen Küçük’ün vefatı beni derinden üzmüştür

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde önemli hizmetleri olan İrsen Küçük'ü saygıyla anıyorum. Küçük’e tanrıdan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim” dedi.

