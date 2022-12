Güngördü: “Özel gereksinimli çocuklarımızla aile gibiyiz”

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü’nün Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyareti ile ilgili Nidai Güngördü Seçim Ofisi’nden yapılan açıklama aşağıdadır.

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret etti. Özel gereksinimli çocuklar, aileleri ve eğitmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Güngördü, Girne’de bulunan özel eğitim okulları ile her zaman iş birliği içerisinde olduklarını ve bu kurumlara her zaman öncelik verdiklerini işaret ederek, “Özel gereksinimli çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman bir aile gibi yanında olduk. Onların daha çağdaş koşullarda eğitim görebilmeleri için tüm imkanlarımızı her zaman seferber ettik. İhtiyaçlara yönelik hizmetlerimiz her zaman sürecek. Özel eğitim merkezinde özveriyle çalışan eğitmenler ve özel gereksinimli çocukların aileleri içinde dayanışma içerisinde olmak önceliğimizdir” dedi.

-“Özel gereksinimli insanlarımız için daha kurumsal bir yapı inşa ettik”

Güngördü, Haziran 2020 tarihinden itibaren Belediye Sosyal İşler Şubesi altında oluşturulan Engelli Birimi ile de kentte yaşayan özel gereksinimli bireylere daha kurumsal bir yapıda hizmet vermeye çalıştıklarına dikkat çekerek, üyelere yönelik rutin kontroller, medikal destek ve şehir içerisinde kullanabilecekleri engelli park kartı konusunda destek verdiklerini, engelli aracıyla ulaşım desteği sağlandığını, Sosyal Yaşam Merkezi kurslarından da özel gereksinimi olan bireylerin ücretsiz yararlanabildiğini belirtti.

Güngördü, Yerel Seçimler ardından yeniden göreve gelmesiyle birlikte, özel gereksinimli bireylere yönelik yeni projeler hayata geçireceklerinin altını çizdi.

-Gökbulut: “Desteğinizi hep hissettik”

Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Sorumlusu Özlem Dağlı Gökbulut da Güngördü’ye her zaman yanlarında olduğunu, tüm ihtiyaçlarına hemen yanıt verdiğini ve desteğini hiçbir zaman esirgemediğini belirterek, teşekkür etti. Gökbulut, Güngördü’ye yerel seçimlerde başarılar dileğinde bulundu.