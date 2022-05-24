Güngördü: “Sokak hayvanlarının maruz kaldığı olumsuz koşullar ortadan kaldırılmalı”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, zehirlenmeler dahil, korumasız olan sokak hayvanlarının maruz kaldığı tüm olumsuz koşulların tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Güngördü, Girne Belediyesi olarak hayvanlara yapılan her türlü şiddet ve zulüm eylemlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında olacaklarını vurguladı.

Nidai Güngördü, geçen günlerde Girne bölgesinde yaşanan sokak hayvanlarının zehirlenmesi haberiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ülke genelinde çeşitli bölgelerde zaman zaman sokak hayvanlarının meçhul kişiler tarafından zehirlendiği haberlerine üzüldüğünü belirten Güngördü, belediye olarak sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu çalışmalarının uzun yıllardır devam ettiğini kaydetti.

-“Tüm canlıların yaşama hakkı en temel olgu”

Bu tür zehirlenmeler dâhil, korumasız olan sokak hayvanlarının maruz kaldığı tüm olumsuz koşulların tamamen ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizen Nidai Güngördü, tüm canlıların yaşama hakkının en temel olgu olduğuna vurgu yaptı.

Güngördü, belediye olarak 2017 yılında hizmete açtıkları Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanlara yardım ettiklerini ifade etti.

“Sokak hayvanları, yasal olarak ilgili bölge belediyelerinin sorumluluğunda olup tüm toplumsal çaba ile yönetilmesi gerekmektedir” diyen Güngördü, şunları kaydetti:

“Evde bakımınızda olan köpeklerin resmi kayıt ve lisanslarını yapmak, ev hayvanlarının temel ihtiyaçlarını hayatlarının sonuna kadar sağlamak ve sokaktaki kimsesiz dostlarımıza yardım etmek, hiç olmazsa zarar vermemek, her bireyin vicdani sorumluluğudur.”

Güngördü, Girne Belediyesi olarak hayvanlara yapılan her türlü şiddet ve zulüm eylemlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında olacaklarını belirtti.