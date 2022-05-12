Güngördü, Sönmezliler Ocağı'nı kabul etti

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel ve beraberindeki heyet, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Belediye Başkanı Güngördü, ülkenin en köklü sivil toplum hareketlerinden biri olan ve önemli bir üye sayısına sahip olan Sönmezliler Ocağı’nın geçmişte ulusal mücadelede çok önemli görevler üstlenmiş kişilerden oluştuğunu kaydederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Esenyel ise, Girne Belediyesi’nin çalışmalarını ve hizmetlerini takdirle ve yakinen izlediklerini vurguladı.

Ziyaretin ardından heyet, Güngördü’ye plaket takdim etti.