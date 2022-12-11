Güngördü: "Tecrübemiz bu kenti yönetmeye yeter"

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Grand Pasha Otel’de Girnelilerle bir araya gelerek sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Kentte yaşanan sorunlarla ilgili konuşan Güngördü, kendisine yöneltilen sorulara da yanıtlar vererek, mevcut sorunların nedenleri, çözüm önerileri yanında önümüzdeki dönem projelerini de anlattı.

Toplantıya Girneliler yanında, belediye yerel seçimlerinde Nidai Güngördü’ye destek bildiren Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri, UBP Girne İlçesi yönetimi, UBP üyeleri, UBP Girne Kadın Kolları, belediye meclis üyeleri ve belediye meclis üyesi adayları katıldı.

Güngördü, “Bizim tecrübemiz bu kenti yönetmeye yeter. Bizim tecrübemiz belediye meclis üyelerimizle ve UBP’den ve tüm halkımızdan aldığımız güçle bu kenti yönetmeye yeter. Biz hayal peşinde koşmuyoruz. Gerçek neyse sizlerle onu paylaşmak istedim” dedi.

TRAFİKTE VE ALTYAPIDAKİ SORUNLARIN TEMEL SORUNU 10 KATLI YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMESİYDİ

Mayıs 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun bir Emirname ile Girne’yi (Girne Merkez) 3 katlı yapılaşmadan 10 katlı yapılaşmaya çıkaran kararı aldığına dikkat çeken Güngördü, “Bu konuda daha önceden hiçbir hazırlık yapılmamış ve meydana gelebilecek olumsuzluklar hesaba katılmamıştır. Dönemin Belediye Başkanı da yasal hakkını kullanarak Yüksek İdare Mahkemesine başvurmamıştır. Trafikte ve alt yapıda meydana gelen sorunların büyük bir kısmının nedeni budur. Biz göreve geldikten sonra, Temmuz 2014 tarihinde, Girne Merkez’de 10 katlı yapılaşmaları 7 kata (ana yollarda), diğer bölgelerde ise 5 kata indirdik. Daha sonra ise Şubat 2018 tarihinde Girne-Çatalköy ortak imar planına geçtik ve böylece tüm Girne 5 kat olarak sınırlandırılmış, tüm köylerde ise 2 kat uygulamasına devam edilmesi kararı alınmıştır. Bu plan 2038 yılına kadar yürürlüktedir. Görülecektir ki, plandaki diğer uygulamalarla beraber kent merkezindeki sorunlar kısa süre sonra hafifleyecektir.” dedi.

250 PERSONEL ÇALIŞTIRMA HAKKIMIZ VAR ŞİRKETLE BİRLİKTE 540 ÇALIŞAN BULUNUYOR

Güngördü, kentteki yoğunluğa dikkat çekerek nüfus artışına paralel kentte yaşayan insanlara daha kaliteli hizmet sunabilmek için 33 bin nüfusa göre yasal olarak belediyede çalıştırılabilecek personel sayısının belli olduğuna işaret etti. Güngördü, bu konudaki eksikliğin de BELPAZ şirketinde çalıştırılan emekçilerle giderilmesinin zorunlu kalınmasına dikkat çekti.

Güngördü, “2011 de yapılan nüfus sayımında belirlenen 33 bin nüfusa göre Belediyede yasal olarak 250 personel çalıştırma hakkımız vardır. Belpaz şirketi ile 540 çalışanımız bulunuyor. Dolayısıyla birçok gencimiz belediye bünyesi dışında şirket çalışanı olarak görev yapıyorlar" dedi.

NÜFUSUN GERÇEKÇİ HESAPLANMASI VE 80 BİN OLMASI HALİNDE BELEDİYE PERSONEL SAYISI 820 OLACAK

Şehirde birçok gence iş olanağı sağlanarak belediyedeki çalışan eksikliğinin de giderilmeye çalıştığını belirten Güngördü, “Girne'nin nüfusunun 80 bin olarak belirlenmesi halinde devletten her ay belediyeye gelen katkı miktarı iki buçuk kat artacak, Belediye kadrosunda çalıştırılabilecek personel sayısı 820 olarak belirlenecektir. Böylece kente ve köylerimize vermekte olduğumuz hizmetin kalitesini daha da yukarıya çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Belediye personeli ve Belpaz personelinin maaş farkları konusunda da sorulara yanıt veren Güngördü, 51/ 95 sayılı belediyeler yasasının 109’uncu maddesine dikkat çekti. Güngördü, belediyenin topladığı ve devletten gelen yasal katkının personel giderleri içerisindeki payının yüzde elliyi geçemeyeceğini ifade ederek, bunun da maaşların eşitlenmesi konusunda kısıtlayıcı ve zorlayıcı bir yasal zorunluluk olduğuna dikkat çekti.

ÇALIŞANLARIMIZIN MAAŞ VE ÖZLÜK HAKLARI EKSİKSİZ VE GÜNÜNDE YATIRILDI

Güngördü, pandeminin maddi ve manevi olumsuzluklarından söz ederek, kentteki çoğu iş yerinin bu dönemde uzun süre kapalı kaldığını, bunun da belediyeye maddi olumsuzluk olarak yansıdığını söyledi.

Güngördü, "Göreve geldiğimiz günden günümüze kadar çalışanlarımızın maaş ve özlük hakları eksiksiz olarak verilmiş 2014 yılından bugüne emekliye ayrılan 70 kişinin de kıdem tazminatları gecikmeye maruz kalınmadan ödenmiştir." dedi.

Güngördü bir buçuk yılda Türk Lirasının döviz karşısında değer kaybı, akaryakıt ve elektrikteki fiyatlarında fahiş artışın bütçeleri zorladığına işaret etti. Güngördü, "Seçildiğimiz günden bugüne akaryakıtta fiyat artışı yaklaşık 6-7 kattır" diye konuştu. Günlük hizmetlerin yürütülmesinde Girne Belediyesinde 135 adet kamyon, kamyonet ve hizmet aracı olduğunu ifade eden Güngördü, bu araçların günlük masraflarının çokluğuna dikkat çekti.

TRAFİK SORUNU VAR, ÇÜNKÜ ALTYAPI DÜŞÜNÜLMEDEN ÇOK KATLI BİNALARA İZİN VERİLDİ

Kentin en büyük sorunlarından trafik konusunda de konuşan Güngördü, "Bu şehirde trafik sorunu var. Çünkü altyapı düşünülmeden 2010 yılında çok katlı binalara izin verilmiş, şehir trafiği bu kaotik ortama sürüklenmiştir" dedi. Güngördü, hiçbir analiz yapılmadan, verilen izinlerin bu günkü duruma neden olduğunun altını çizerek, ayrıca kent merkezinden doğuya toplamda 11 adet ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve bir hastane bulunduğunu, ayrıca Çatalköy yönünde büyük çaplı otel ve turistik tesislerdeki çalışanların ve turistlerin her gün günün her saatinde merkezden doğuya hareket ettiğini, doğu trafiğinde sıkışıklığın en büyük nedenin bunlardan kaynaklandığını söyledi.

Belediyenin tüm yaptığı düzenlemelere rağmen bu bölgelerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözemediğini anlatan Güngördü, devam eden projeler arasında da trafikle ilgili projeleri olduğunu da kaydetti.

GÜNEY DOĞUYA YENİ BİR KAÇIŞ YOLU PROJESİ

Güngördü, “Trafikle ilgili yaptığımız çalışmalarda doğu çevre yolunun olmaması şehir içindeki trafiği olumsuz etkilediğini her zaman söylemekteyiz. Bu nedenle belediyemiz kısmi bir çözüm olarak Bellapais istikametinden Doğanköy yönüne doğru toplam uzunluğu 1,100 metre olan yeni bir yol çalışmasını hızlandırmış, alt yapısını tamamlamış ve köprü çalışmaları sonuçlanmıştır. Asfalt ve oto korkulukların da tamamlanması ile seçimden önce bu yolu hizmete açmayı hedeflemekteyiz. Doğudan gelen araçların batıya geçişlerinde ciddi bir rahatlama ve trafik yükünün azalacağına inanmaktayız. Bu konudaki toplam masrafımızın 4 milyon Türk Lirası olmuştur” dedi.

BİR SORUN DA TOPLU TAŞIMA, 40 ADET KORUNAKLI VE KORUNAKSIZ OTOBÜS DURAĞI İNŞA ETTİK DURAKLAR KULLANILMIYOR

Güngördü, trafikte başka bir olumsuzluğa neden minibüs taşımacılığı konusuna değinerek, güzergahların ve minibüs izinlerinin Ulaştırma Bakanlığınca belirlendiğini anlattı. Güngördü, bu konuda belediyeden kaynaklanan bir denetim zafiyeti olmadığını söyleyerek, bu konunun yasal düzenleme ile çözülebileceğine işaret etti. Belediyenin standartlara uygun 40 otobüs durak inşa ettiğini, bu durakların kullanılmaması ve güzergaha uymamaları nedeniyle de sorunlar yaşandığını, toplu taşımacılarla çok sayıda toplantılar yapıldığını, Ulaştırma Bakanlığında da toplantılar yapıldığını, ancak önerilerin de sonuçsuz kaldığını anlattı. Bu konudaki gerekli takibi tekrardan yapacaklarına değindi.

SOKAK IŞIKLARININ İDARESİNİN BELEDİYELERE VERİLMESİ İÇİN MÜCADELE BAŞLATACAĞIZ

Sokak aydınlatmaları konusunda gelen şikayetlerle ilgili de konuşan Güngördü, vatandaşların şikayetlerinde haklı olduğunu, 2013 yılında yanlış bir karar alınmasıyla birlikte bu sorunun yaşandığını anlattı.

Güngördü, “Belediye hudutlarındaki sokak aydınlatmaları, yıllardır bizlerin kontrolündeydi. 2013 yılında ani bir kararla sokak aydınlatmaları Belediyelerin kontrolünden alınıp KIBTEK’e devredilmiştir ve KIBTEK Sokak ışıklarına bakım ve onarım yapmak maksadı ile her ay her aboneden 30.-TL tahsil etmektedir. Ancak bu konuda gerekli çalışmaları yapmamakta ve bütün sorunlar belediyemize gelmektedir. Belediyemiz sorumluluğunda olmamasına rağmen gelen şikayetleri dikkate almakta ve çözüm üretmektedir. Yerel Seçimlerden sonra sokak ışıklarının idaresinin yeniden belediyelere verilmesi için büyük bir mücadele başlatmak istiyoruz. Gerekirse ivedi şekilde yasal yollara başvuracağız” dedi.

ANTİK LİMANDA TURİZM BAKANLIĞI YETKİ ALIP PROJE BAŞLATTI

Ülkenin ve bölgenin en önemli noktalarından Antik Liman ile ilgili yaşanan sorunlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Güngördü, bu bölgede yıllardır yetki karmaşası yaşandığını hatırlatarak, Turizm Bakanlığının yetki alıp olumsuzlukları ortadan kaldırmak için proje hazırladığını ve işin başladığını söyledi.

Güngördü, Antik Limanda altyapı ve üst yapı düzenlemelerine başlandığını, bina ve işletme sahipleriyle toplantılar yapıldığını söyleyerek belediye mimar ve mühendislerinin de bu projeye katkı koyduğunu belirtti.

Güngördü, yetki karmaşasına rağmen belediyenin de limanda çalışmalarına devam ettiğine dikkat çekerek hoş olmayan görüntülerin ortadan kalkması için limanda köklü bir temizlik yaptıklarını anlattı. Güngördü, “Antik Limanın önemli bir parçası olan mendirekte de, ciddi bir bakım ve onarım ihtiyacı vardır. 2014 yılında şiddetli dalgalar neticesinde yıkılan ve zarar gören mendireğin geçici tamiratı 2015 yılında belediyemiz tarafından yapılmış, mendirek asfaltlanmış ve böylece mendirek koruma altına alınmıştır ve daha çok tahrip olmasının önüne geçilmiş oldu.” dedi.

KORDONBOYU DÜZENLEME PROJEMİZİ MASAYA KOYDUK

Turizm Bakanlığının projesi tamamlanınca belediyenin Antik liman için bir sekreterya oluşturacağını ifade eden Güngördü, yaklaşık 20 milyon harcanarak yapılacak düzenlemenin korunması için belediyenin de mutlaka işin içerisinde olacağına dikkat çekti.

Güngördü, Girne Belediyesi'nin de Limanda yapılacak bu çalışmalara ek olarak hazır olan, Dome Hotel ve Dallas Büfe arası Kordonboyu Düzenleme Projesini hayata getireceklerini söyledi. Güngördü, “Projemiz bütün detaylarına kadar hazırdır. Antik Limanda bu yetki sorununun ortadan kalkmasını bekliyorduk. Bu durum da ortadan kalktı. Böylece biz de kenti projemizi hayata geçireceğiz" dedi.

OKULLARA YATIRIMLARMIZ SÜRDÜ

Belediyenin okullarla sıkı ilişki içinde olduğuna dikkat çeken Güngördü, emlak vergilerinden toplanan paranın yüzde 15ini devlet okullarına harcamak zorunluluğunu hatırlatarak Girne Belediyesi’nde bu gelirin yaklaşık olarak yüzde 30-35ini kamu okullarındaki altyapı eksikliklerinin tamamlanmasına harcandığına işaret etti. Güngördü, yapılan işlerle ilgili örnekler verdi. 19 Mayıs TMK’ne kapalı kültür merkezi ve yeni sınıfların ilavesi, Maarif Ana okuluna yeni çocuk oyun grupları, Hasan Cafer Orta Okuluna tam donanımlı yeni öğretmenler odası, Anafartalar Lisesine yaklaşık 700 adet sandalye, basketbol sahasının asfaltlanması ayrıca bu okulumuzda yıllardır bodrum katta ve çok kötü durumda olan tüm tuvaletler iptal edilmiş ve onun yerine dışarıya on kız on erkek tuvaleti yapıldığını anlattı. Karaoğlanoğlu İlkokuluna Otopark, çevre düzenlemesi ve çeşme, tüm okulların bakım ve onarımları, Nejat Konuk Ortaokulunun tüm asfaltlama ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Öte yandan Güngördü, Belediyenin bu süreç içerisinde Bölgedeki Spor Kulüplerine, her yıl yapılan maddi yardımlara ilaveten, birçok alanda destek verdiğini, ulaşım sorunlarına da büyük oranda katkı sağladığını anlattı.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI 3 METREKAREDEN 9 METREKAREYE ÇIKARDIK

Güngördü, "Göreve geldiğimizde bu şehirde kişi başına üç metre kare alan düşüyordu. Dünyanın en geri ülkelerinde var olan ölçüdür. Gelişmiş ülkelerde kabul edilen norm kişi başına düşen 12-15 metrekarelik yeşil alandır" dedi. Aktif olarak kullanılan üç çocuk parkının sayısının 17' ye çıkarıldığını belirten Güngördü, Karakum’daki Sanat Parkı, Zeytinlik Parkı’nın yeniden düzenlenmesi, Ozanköy Yolu üzerindeki 8 Mart Parkı, Salih Miroğlu Caddesi üzerindeki Başel Parkı, Gelin Kuşu Parkı, Defne Parkı, vb parkların bölgeye kazandırıldığını anlattı.

Güngördü, hükümetle girilen iyi ilişkiler sonucunda da 240 dönümlük orman arazisini belediyenin kullanımına aldıklarının altını çizdi.

Doğudan başlamak üzere 104 dönüm, 44 dönüm, 74 dönüm, 6 dönüm, 11 dönüm arazinin devletten kiralandığını söyledi.

Güngördü, “Kişi başına düşen yeşil alan miktarını şimdiden 3 metrekareden 9 metrekareye çıkardık" şeklinde konuştu.

11 KİLOMETRE KALDIRIMLA KÖYLER MERKEZE BAĞLANDI

Güngördü, tüm bölgelerdeki eksik kaldırımların son sekiz yıl içerisinde tamamlandığını ve tüm köyleri şehir merkezine kaldırım ağı ile bağlandığına dikkat çekti. Kaldırımların standart kaldırım olup, engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde yapıldığını belirterek, yapılan kaldırımların toplam uzunluğunun 11 kilometre olduğunu söyledi.

SAHİL KENTİNDE DENİZE ERİŞİM VE PLAJLARA ULAŞIM ÖNEMLİDİR

Belediye hudutları dahilinde yıllardır tek plaj olan Kervansaray Plajı’nın büyük oranda tadilat yapılarak kapasite artırımına gidildiğini ve engelli bireylerin de kullanımına uygun hale getirildiğini belirten Güngördü, bunun yanında yıllardır atıl durumda bulunan 40 yıl ihmal edilen halkın Antis bölgesi dediği bölgedeki alanın plaj haline getirildiğini söyledi. Güngördü, kafeteryasıyla 2. Bir plaj olarak bölge halkının hizmetine kazandırmasıyla buradaki belediye arazisine de böylece sahip çıkıldığını ve halkın kullanımına sunulduğunu kaydetti. Önümüzdeki dönemde doğuda bulunan Karakum Zeyko bölgesindeki plajın da belediye tarafından düzenleneceğinin altını çizdi.

İŞ ARAÇLARI YÜZDE YÜZ ARTIRILDI

2014 yılında göreve geldiklerinde var olan iş araçlarının sayı ve kapasitesinin %100 üzerinde artırarak araç parkının genişletildiğini, daha iyi hizmet verebilmek amacı ile yeni bir organizasyona gidildiğini söyleyen Güngördü, özellikle çöp kamyonları, yeni tırlar, yeni yol süpürme araçları ve yol çizgileri ve bordür boyama araçları temin edildiğini söyledi.

Güngördü, BELPAZ’ı devraldıklarında bir adet aracı bulunduğunu, şu anda şirketin 50 iş aracıyla, 10 milyon değerinde araç filosu bulunduğunu belirtti. Belpaz’ın yeni yerleşkesinde de 210 bin sterlin civarında bir tesiste çalıştığını belirten Güngördü, nüfus sayımının olması halinde ise Belpaz’ın fedakâr çalışanlarını belediye kadrolarına alınacağını Belpaz’ın ihtisas kuruluşu olacağını söyledi. Konuşmasında Katı atık istasyonundan da bahsederek, çevreci bir yaklaşım için 4 milyon TL harcandığını da sözlerine ekledi.

GİRNE KÜLTÜR-SANATTA MARKA OLDU

Temmuz 2014’ten itibaren önceden başka bir şehirde olan kültür sanat bayrağının Girne’ye taşındığına dikkat çeken Güngördü, gerek şehirde yapılan düzenlemeler gerekse amfi tiyatroda yapılan etkinliklerle Girne’nin kültür sanatta bir marka olduğunu söyledi.

Gerçekleştirdiğimiz karikatür yarışmaları, heykel sempozyumu kültür ve kitap günleri amfi tiyatroda yerel ve uluslararası sanatçıları ağırlama tiyatro gösterileri, kentimizin çeşitli noktalarına kazandırdığımız heykeller, belediye tiyatro topluluğunun güçlendirilmesi vb. Konularda yaptıkları etkinliklerle kültür sanatta en çok konuşulan kent olduklarına işaret etti. Güngördü, “İnanıyoruz ki, sanatın olduğu yerde sevgi var hoşgörü var barış var” dedi. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın uluslararası alanda aldığı yer hakkında da bilgiler vererek, Avrupa Karikatürcüler Birliği’nden de bu konuda belediyeyi takdir eden bir mektup aldıklarını söyledi.

GİRNE KENTİNİN ULUSLARARASI ALANDA TEMSİLİYETİ

Güngördü, kentin uluslararası temsiliyetiyle ilgili de çalışmalarını şöyle anlattı:

“Girne kentine, Avrupa Birliği Konseyi Yerel Yönetimler İdari İşler Komitesi’nde temsiliyet hakkı kazandırdık. Strazburg’da bir sandalyemiz var ve kentimizi temsil ediyoruz diğer yandan UCLG MEWA Örgütüne üye olarak katıldığımız toplantılarda 2019-2022 dönemi Kültür ve Turizm Komisyon başkanlığına seçildik , 2022-2025 dönemi için ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığına seçildik. Bilindiği üzere bu örgüt Orta Doğu ve Batı Asya şehirlerini kapsayan 220 kentin aktif olarak üyesi bulunduğu bir örgüttür”

GİRNE YENİDEN NEFES ALACAK

Gerçekleştirmeyi planladıkları projelerle ilgili de bilgi veren Güngördü, hazırladıkları ve devam eden projelerle Girne’nin yeninden nefes alacağını kaydetti.

Devletin belediyeye tahsis ettiği yaklaşık 240 dönümlük orman arazileri içerisine doğa parkı, rekreasyon alanı ve yürüyüş yolları yapmayı hedeflediklerini belirtti. Güngördü, bu konudaki projelerin hazır olduğunu anlattı.

Güngördü konu ile ilgili konuşmasına şöyle devam etti:

“Girne-Alsancak Çevre Yolu güneyinde bulunan 44 dönüm içerisindeki projemiz hazırlanmış olup uygulamada ise birinci parkur büyük oranda tamamlanmıştır ve 13 Kasım 2022 tarihinde ise projenin tümü gerçekleştirdiğimiz etkinlikle katılımcılara tanıtılmıştır. Bu konudaki proje kapsamındaki 2 parkur, 2 tırmanma şeridi, seyir terasları ve spor alanlarının yeni yılın bahar aylarında tamamlanması hedeflenmektedir. Doğal patikalar şeklinde düzenlenecek olan yürüyüş yollarında bordür ve parke taşı kullanılmayacaktır. Kuş yuvaları ve diğer bazı canlılar için doğal yaşam alanları da söz konusu alana yerleştirilecektir. Diğer orman arazileri için ise projelendirme çalışmalarımız devam etmekte olup, hedefimiz şehirde kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha fazla artırmak ve kente nefes aldırmaktır.”

KENT MÜZESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Güngördü, “Bizim dönemimizden önce sokak hayvanları için bir barınak yoktu. Sokak hayvanları kısırlaştırılmıyordu. Kamusal anlamda bir sanat galerisi yoktu” diye konuştu.

Girne’de bir kent müzesinin de olmadığını söyleyen Güngördü, 1974 sonrası askeri birlikler tarafından çeşitli maksatlarla kullanılan 3,5 dönüm arazi içerisinde ve 1,400 metrekare kapalı alanı bulunan 100 yaşındaki binayı kent müzesi olarak projelendirdiklerine işaret etti. Güngördü, Ordu Pazarı ile Anafartalar Lisesi arasında bulunan söz konusu arazi ve müze binası için belediyenin askeri birliklere yeni başka binalar inşa ederek teslim ettiğini ve takas yöntemi ile söz konusu binanın belediyenin mülkiyetine kazandırıldığını söyledi. Müzedeki çalışmaların fiilen başladığını, 1. Etabın ödeneği de kalkınma işbirliği ofisi tarafından Belediye adına bloke edildiğini ifade eden Güngördü, “Bir turizm kentinde, kent müzesi yoksa kenti anlatmada eksik kalınır” dedi.

GÜNDÜZ YAŞLI BAKIM EVİ’Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Önümüzdeki süreçte şehirde büyük bir eksikliği olan gündüz yaşlı bakım evini hayata geçirmeyi hedeflediklerine de dikkat çeken Güngördü, söz konusu bakım evinin tenis kortlarının doğusunda bulunan belediyeye ait arazi içerisinde yapılacağını, amaçlarının emeklilere kaliteli bir yaşam ve sağlıklı sosyalleşme imkanı sağlamak olduğunu ifade etti. Güngördü, Yaşlı bakım evinde, yaşlılara yönelik her türlü sosyal aktivite, kişisel bakım, sağlık hizmetleri, kurslar vb yaşlı hizmetleri verileceğini kaydetti.

Öte yandan, Eski Belediye Binasının Sosyal Yaşam Merkezi’ne dönüştürüldüğüne dikkat çeken Güngördü, Danışma ve Destek Merkezi’nin de bu noktaya taşındığını anlattı. Güngördü, İngilizce, Türkçe, Satranç, Bilgisayar, Dikiş gibi kursların düzenlendiği merkezde, halkın eğitimi için çalıştıklarını söyledi. Burada Özyalçın Şirketler Grubu işbirliğinde Türk İşaret Dili Kursu da düzenlediklerini de belirtti.

HAYVAN BARINAĞI PROJESİ (2. ETAP) VE GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ HAZIR

2017 yılında açılışını yapılan hayvan barınağını geliştirmek ve kapasitesini artırmak için yeni dönemde 2. Etabını başlatmayı hedeflediklerine işaret eden Güngördü, 27 Kasım 2022 günü gerçekleştirilen Maratondan elde edilen geliri de bu maksatla kullanacaklarını söyledi. Belediyeye ait Girne Karakız Bölgesinde ve amfi tiyatronun doğusunda bulunan eski salhane ve atölyeler bölgesine yapacakları bir dönüşüm projesi ile burayı bir gençlik merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Güngördü, “Yaklaşık 1 yıl önce buradaki atölyelerin pek çoğu (araç bakım atölyesi, demir atölyesi vb.) Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesinde belediyemize ait arazi içerisine inşa etmiş olduğumuz yeni atölyelerine taşınmışlardır” dedi. Güngördü, gençler için robotik kodlama gibi teknolojiye yönelik kursların da düzenleneceğini anlattı.