Güngördü: "Tiyatro en etkin sanat dallarından biridir"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sanatın, insanlığa barış, hoşgörü, birlik, dayanışma, sevgi ve saygıyı en estetik şekilde aşılayan yol olduğunu söyledi.

Güngördü, kültürel gelişmeyi sağlayan en önemli sanat dallarından biri olan tiyatronun sanatsal oluşumu en etkin biçimde topluma aktaran araç olduğunu belirtti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayımadığı mesajda, göreve geldikten sonra Girne Belediyesi Kültür Merkezi’ni restore ederek kente 130 kişilik Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nu kazandırdıklarına dikkat çekti ve 400 kişilik Girne Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nin yapımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

KKTC’de ilk kez çocuklar için tiyatro festivali düzenleyen kurum olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Güngördü, Girne Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında yıl boyunca Girne Amfi Tiyatro, Girne Oda Tiyatrosu ve birçok salonda yerli ve yabancı tiyatro oyunlarının tiyatro severlerle buluşturulduğunu kaydetti.

Girne Belediyesi bünyesindeki GİBETSU’nun ülkede ve yurt dışında tiyatro oyunlarını sahneye koyduğunu dile getiren Güngördü, tiyatronun gelişmesinde ve sevdirilmesinde büyük emeği olan, tiyatronun kitlelere sunulmasında ön planda ve arka planda yer alan tüm emekçilerin ve tiyatro severlerin bu anlamlı gününü kutladı.