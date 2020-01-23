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Güngördü, Zeytin Masa'da vatandaşı dinleyecek

Güngördü, Zeytin Masa'da vatandaşı dinleyecek
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 Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yeni hizmet binasında oluşturulan Zeytin Masa’da vatandaşla yüz yüze görüşmelere başladı. 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanıyla görüşmek isteyenler perşembeleri 08:00-13:00 saatleri arasında bunu yapabilecek. Görüşme için önceden randevu alınmasına gerek yok, görüşmeye gelen ancak vasıtası olmayan engelli ve yaşlılar görüşme sonrası evlerine bırakılacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili olarak, perşembe günleri vatandaşın görüş ve önerilerini kendisine aktarabileceğini belirterek, bunun yanında belediye çalışanlarının haftanın  5 günü çözüm masalarında mesai saatleri içerisinde görev yapacağını ifade etti

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