GÜNGÖRDÜ’DEN TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, seçimleri kazanmasının ardından teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Açık Pazar, Doğanköy, Girne Çarşı Merkezi, Karaoğlanoğlu, Emekliler Cemiyeti’ni ziyaret eden Güngördü, kendisini destekleyen bölge halkına teşekkür etti.

Güngördü, “Bana ve ekibime güvendiğiniz ve dört yıl daha bize bu yetkiyi verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu güven ve destekle çok daha güzel projelerle yolumuza devam edeceğiz” dedi.