"Günlerdir kuzey kıyımıza kara bir kabus gibi çöken duman nedir?"

CTP Milletvekili Sula Usar İncirli, Teknecik elektrik santralinden yükselen dumanlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sula Usar İnciri'nin paylaşımı şu şakeilde;

"GÜNLERDİR KUZEY KIYIMIZA KARA BİR KABUS GİBİ ÇÖKEN DUMAN NEDİR?

Dünya uzun zamandan beri hava kirliliğinin insan sağlığına ve eko-sistemlere verdiği zararların farkında. Ülkeler insan ve çevre güvenliği için tedbir almaya, hava kirliliğini takip etmeye ve hava kalitesi politikaları oluşturmaya çalışıyor.

Elektrik santrallerinin hava kirliliği konusunda halk sağlığını tehdit eden unsurların başında geldiğini biliyoruz. Hava kirliliğinin kabul edilebilir sınırlar içinde olup olmadığını düzenli bir şekilde ölçmemiz gerekiyor. Bu bir temenni değil, mevzuatımıza göre bir zorunluluktur. Çevre Yasası ve tüzükleri vardır. Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Tüzüğü bunlardan biri. Hava kirliliği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sıkı bir bilgi ve veri paylaşımı yapması gereken bir konudur. Hatta Sağlık ve Tarım Bakanlıklarıyla da gerektiğinde ortak çalışılmalıdır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yakıt kalitesinden sorumludur ve Çevre Dairesi’ne konu ile ilgili bilgi ve veri sağlamak zorundadır.

Günlerdir Teknecik Elektrik Santrali’nden yayılan, görenleri dehşete düşüren kara dumanlar sonrasında iki bakanlık arasında bilgi paylaşımı yapıldı mı?

Kullanılan yakıtın kalitesi nedir?

Hava kirleticilerin emisyon ölçümleri yapılıyor mu? Sonuçlar kabul edilen sınırlar içinde mi? Yoksa sınırları aşıldı mı?

Sn. Arıklı ve Sn. Ataoğlu bu sorulara ivedilikle cevap vermeli ve hava kirliliği verilerini şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmalıdır. Kara dumanın nedenleri açığa çıkarılmalı, gereken tedbirler alınmalı, sorunlar giderilmelidir.

Halk ekonomik yıkım, ayrılıkçı, sorumsuz siyasetler sonucunda yalnızlık ve çaresizlik içinde kıvranırken bir de memleketimizin havasını içimize çekerken kara bir kabus gibi nefesimizi tıkamaya hakkınız yok, haddiniz de yok!

Kullanılan yakıtın ve hava kirliliği ölçümlerinin laboratuvar sonuçlarının takipçisi olacağız.

Fotoğraf Kemal Başat’a aittir."