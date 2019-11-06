Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), “Günümüzde Onkoloji” adı altında söyleşi düzenledi.

GÜKAD’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Salı Söyleşileri" etkinliklerine kaldığı yerden başlanarak, tematik söyleşi ve kitap tanıtım, imza formatındaki organizasyonların "bilinçli birey, örgütlü toplum" inanışıyla sürdürüleceği belirtildi.

"Günümüzde Onkoloji" konulu söyleşiye Uzman Doktor Polat Olgun konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Polat Olgun ,"Kanser konusunda, Akdeniz ile aynı oranları taşıyoruz, dünyanın geriye kalan ülkelerinden daha az veya daha çok risk altından değiliz. Erken tanı için bilinçli toplum çok önemli” dedi.

Tıp ve teknolojinin çok hızlı ilerlediğini, Onkoloji merkezinde, hastalara çağdaş sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını anlatan Olgun, “GÜKAD gibi önemli sivil toplum hareketlerinin, hem toplumun bilinçlenmesinde hem de daha çağdaş sağlık hizmetleri alabilmesi için verdiği mücadeleyi taktir ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Geceye, Araştırmacı - Yazar Zeki Erkut, yazmış olduğu kitaplar ve Kıbrıs Türk edebiyatı ile ilgili açıklamalarıyla devam etti.

Zeki Erkut ise, Kıbrıslı Türklerin alışkanlıkları, hataları, zafiyetleri, kültürünü, geçmişi ve çocukluğunu, hatıralarıyla birlikte roman yazma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, Güzelyurt'lu okuyucularla, yazmış olduğu üç farklı kitabı imzalamaktan ve tanıtmaktan da mutluluk duyduğunu ifade etti. Zeki Erkut'un son kaleme aldığı “Kral” isimli romanının, katılımcılar arasında ilgi gördüğü de belirtildi.

Gecenin Moderatörlüğünü, GÜKAD Örgütlenme Sekreteri Ferah Umut Ceylan Beteri yaptı.

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’nin, toplumsal konulara cesaretle yaklaşarak, Güzelyurt ve ülke insanı için her türlü gönüllü özveriyi göstererek, toplumsal dayanışmayı sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.