Bu arada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olay yerindeki incelemesi sırasında TAK’a yaptığı açıklamada, patlama bitmeden gerçek durumla iilgili tablonun çıkamayacağını söyledi.

Akıncı, “Günün ağarmasını bekliyoruz çünkü patlamalar aralıklarla da olsa devam ediyor. Oraya yaklaşmak mümkün değil” dedi.

Can kaybını önlemek için her türlü tedbirin alındığını, bölgenin boşaltıldığını ve oteldeki insanların da sahile yönlendirildiğini kaydeden Akıncı, “İfaiye, Sivil Savunma, sivil ve askeri tüm yetkililer, herkes hazırda ancak şu ana kadar bir cephanelik patlamasında yapılması gereken ne ise o yapılıyor. Yani cana bir şey olmaması için bölge boşaltılıyor ve gerekli tedbir alınıyor” dedi.

Akıncı, meydana gelen münferit olaylara da müdahale edildiğini belirterek, patlamamış bir merminin belirlenip, müdahale edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, can kaybı olup olmadığına ilişkin bir soruyu “Bana böyle bir bilgi ulaşmadı. Ne asker, ne de sivil can kaybı olmadığı bilgisi var bende. Ben kendim de gördüm. Otele düşen bazı parçalardan ufak bazı yaralanmalar oldu. Onlara da gerekli müdale yapıldı. Şu an itibariyle herhangi bir can kaybımız yok diye biliyorum” yanıtını verdi.

Akıncı, Arapköy’ün tahliye edildiğine ilişkin buyumların sorulması üzerine, herhangi bir tahliyenin olmadığını söyledi. Gerekmesi halinde tahliyenin yapılacağını ancak henüz böyle bir durumun sözkonusu olmadığını kaydeden Akıncı, “Patlamaların şiddeti ve sıklığı azaldı. Durumu anlamak için biraz daha beklemek lazım” dedi.