Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Güray Kırpık, Kıbrıs tarihine dair projeleri görüşmek üzere KKTC’ye geldi.

Türk Tarih Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan’ın talimatıyla KKTC’ye gelen Kırpık Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin ve Larnaka Müftüsü Şakir Alemdar ile görüştü.

Görüşmede, kurumun önümüzdeki günlerde Kıbrıs tarihine dair gerçekleştireceği projeler, kurum tarafından hazırlanacak “Hala Sultan’ın İzinde” belgeseli ile “Kıbrıs Vakıfları” ve “Kıbrıs’ta Bacıyan-ı Rum Yansımaları” etkinlikleri için yürütülen hazırlık çalışmaları değerlendirildi.