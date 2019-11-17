Gürcafer: "Bir banka vatandaşları mağdur etti"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yerel bir bankanın verdiği taahhütlere uymayarak hem müteahhitleri hem de konut alan vatandaşları mağdur ettiğini savundu ve söz konusu bankanın yargıya hesap vermesi için gerekeni yapacaklarını belirtti.

Gürcafer yazılı açıklamasında, üyelerinin iştiraki sonucu 2018 yılında bir yerel bankanın garantörlüğü ve finansörlüğüyle başlatılan büyük bir projede, bankanın taahhütlerine uymaması ve finansmanı devam ettirmemesi sonucunda inşaatın durduğunu ve hem üyelerinin hem de konut satın alan vatandaşların mağdur edildiğini savundu.

Konu ile ilgili defalarca ilgili banka nezdinde girişimler yapmalarına rağmen banka yetkililerinin soruna çözüm bulma gayreti içinde olmadıklarını ileri süren Gürcafer, yapısal sorunları nedeniyle kredi taahhüdünden kurtulmak için bahaneler peşinde olduklarını tespit ettiklerini iddia etti.

Gürcafer açıklamasında şunları kaydetti:

“İlgili banka, sorunu çözmek için çaba sarf etmek yerine, garantörlüğüne güvenip de kredi sözleşmesini imzalayan vatandaşları dava etmeye başladığı da bilgimize gelmiştir. Masum vatandaşların, bankacılık ciddiyetinin hilafına, proje finansmanını iptal eden bankadan dolayı, yine aynı banka tarafından dava edilmesi hiçbir mazeretle açıklanamayacak bir trajedidir!



Buna ek olarak, kriz dönemlerinde Türkiye ve dünya örneklerinin tersine bir davranış sergileyerek vatandaşları ve üyelerimizi daha da çıkmaza sürüklemek maksadıyla projenin başında kullanılan kredilerin faiz oranlarını fahiş seviyelere çektiği de bilgimizdedir. Tüm bunları yapan yerel bankamızın, Birliğimiz ile 2017 yılında protokol imzalayarak üyelerimize ‘sorunsuz imalatı garanti altına alacak’ bir finansman modeli sunma taahhüdü vermiş olduğunu da belirtmek isterim. Söz konusu bankanın bu taahhüdüne rağmen sergilediği bu davranışları ciddiyetsizlik ve hukuk tanımazlık olarak değerlendirmekteyiz”.

Aynı bankanın başka üyeleriyle ilgili benzer uygulamalar sonucu sorunlara ve mağduriyetlere sebebiyet verdiğini de ileri süren Gürcafer, “Türk Lirası’nın sahibi Türkiye Cumhuriyeti’nde hükümetin ve bankaların vatandaşla birlikte kriz aşmak için uğraştığı bir zamanda, ülkemizde ilgili yerel bankanın haksız davranışlarla, taahhütlerine uymayarak, bilgi ve belge gizleyerek üyelerimizi ve vatandaşlarımızı mağdur etmesi, dolayısıyla da KKTC Merkez Bankası’nı yanıltmış olması kabul edilemez” dedi.