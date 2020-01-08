Gürcafer'den çağrı: "Dışarda işçi çalıştırmayın"

Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, üyelerini yıldırım çarpması dahil her türlü ihtimali göze alarak davranmaya ve olumsuz hava koşulları devam ettiği sürece dışarıda işçi çalıştırmamaya çağırdı.

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“KKTC Meteoroloji Dairesi’nden aldığımız bilgiye göre, son günlerde hâkim olan ve bugün iyice hissedilen olumsuz hava koşulları yarın akşam saatlerine kadar devam edecektir.

Bilindiği üzere Hükümet, Devlet okullarının yarın tatil ve Devlet çalışanlarının bugün idari izinli olmasına karar vermiştir.

Hâl böyleyken açık havada işçi çalışmasının da zor ve riskli olduğu aşikardır. Üyelerimizin de yıldırım çarpması dahil her türlü olumsuzluğu göz önünde bulundurarak hareket etmesi elzemdir.

Bu nedenle, üyelerimizi konuya hassasiyet göstererek olumsuz hava koşulları devam ettiği sürece dışarıda işçi çalıştırmamaya çağırırım”